Colo Colo es el equipo que más ruido ha hecho en el mercado de pases, no por la cantidad de futbolistas que contrató, sino por el nivel de los fichajes que cerró para 2025.

Los albos tienen cinco caras nuevas para el año de su Centenario, porque contrataron a Claudio Aquino, Salomón Rodríguez, Felipe Méndez, Tomás Alarcón y Sebastián Vegas.

Además, Blanco y Negro renovó a jugadores importantes como Arturo Vidal, Vicente Pizarro, Esteban Pavez, Alan Saldivia, Brayan Cortés y Emiliano Amor mientras que compró el 100% del pase de Lucas Cepeda.

Esta situación generó que el presidente de ByN, Aníbal Mosa, se agrandara y dijero que Colo Colo tiene por lejos el mejor plantel del fútbol chileno.

ver también Una locura: el escandaloso valor de la plantilla de Colo Colo para la temporada 2025

Leyenda de la UC se va en picada contra Aníbal Mosa

Las declaraciones no cayeron nada bien en el ex defensor de Universidad Católica René Valenzuela, quien en diálogo con RedGol se fue en contra del timonel de Colo Colo.

“Muy malo lo que dijo, no solamente Católica puede hacer algo, también está la U. Es como pegarle una cachetada a los jugadores de esos equipos y a todos en general. De repente el fútbol es increíble y aparece un equipo inesperado, como Huachipato, y sale campeón, o Cobresal, por ejemplo”, señaló el mundialista de España 1982.

Publicidad

Publicidad

Aníbal Mosa es criticado por sus declaraciones.

“Lo que hizo es como decir ‘dennos el título y el resto que se vaya para la casa’. Es una falta de respeto para el resto del fútbol chileno, no sólo para los jugadores, sino que para todos los protagonistas de la actividad”, agregó.

Por último, Valenzuela no ocultó su enojo con Aníbal Mosa, porque califica como irrespetuosas sus declaraciones.

Publicidad

Publicidad

“Me molesta lo que dijo Mosa, que me vengan a decir que somos campeones ya, para qué vamos a jugar, me molesta, me da rabia”, cerró.