Arturo Vidal vuelve a coquetear con Colo Colo. Luego de que la opción de Boca Juniors se enfriara y motivara a los hinchas del Cacique a iniciar una campaña por redes sociales (#VidalAlColo en Twitter), el King respondió con un guiño especial al cuadro de Macul.

En su cuenta de Instagram, el volante de la selección chilena posó con la camiseta de Colo Colo durante un entrenamiento en la playa. “Hoy nos tocó”, escribió el King, quien eligió la tricota dorada de los albos para realizar trabajos físicos junto a su hijo Alonso.

Vidal, quien cumplirá 37 años en 2024, finaliza contrato con Athletico Paranaense y no renovará, por lo que quedará en libertad de definir su próximo paso profesional. Hasta hace unos días su más probable destino era Boca, pero la opción se mantiene estancada según información de la prensa argentina.

Colo Colo, en tanto, tomó nota de los acontecimientos al otro lado de la cordillera y se decidió por el regreso del bicampeón de América al Estadio Monumental. Según adelantó Dale Albo, la dirigencia del Cacique está interesada en concretar el fichaje de Vidal a 17 años desde su partida al Bayer Leverkusen.

Colo Colo 2024: ¿Con o sin Arturo Vidal?

El posible regreso de Arturo Vidal de Colo Colo vuelve a ilusionar a los hinchas albos, quienes consideran que es el momento ideal para repatriarlo. El King ha estado más cercano al Cacique que nunca, aprovechando su tiempo de recuperación en Chile para visitar en varias ocasiones el Estadio Monumental.

Vidal terminará contrato con Athletico Paranaense y quedará libre para definir su futuro. Colo Colo, por su lado, se decidió por su fichaje al ver que la opción de Boca Juniors perdió peso. Eso sí, los albos todavía no tienen entrenador y no han empezado a conformar su plantel.

No sólo el jugador le hace guiños al Cacique. Además, su preparador físico confirmó que tiene deseos de volver. “Yo lo veo en Colo Colo. No sé si ahora, pero lo veo. Es su deseo, me lo ha comentado, es hincha y quiere volver a su club. Si lo han llamado, no lo sé”, contó Juan Ramírez a Radio ADN.

“Jugar 15 años después la Copa Libertadores por Colo Colo es una doble motivación. Quiere competir en el club de sus amores. Si lo hizo en otros clubes, donde más quiere demostrarlo es donde la gente lo quiere mucho”, añadió.

¿Cuáles son los números de Vidal en esta temporada 2023?

Arturo Vidal alcanzó a disputar un total de 34 partidos oficiales entre Flamengo y Athletico Paranaense antes de su lesión. En ellos cosechó dos asistencias, no registró goles y alcanzó los 1.692 minutos dentro de la cancha.

