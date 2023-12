La opción de que Arturo Vidal arribe a Boca Juniors se fue enfriando con el correr de las semanas. El King hasta hace no mucho era la gran obsesión de Juan Román Riquelme, quien usó al chileno casi como una promesa de campaña en las últimas elecciones del cuadro Xeneize.

Fueron varios los intercambios de mensajes entre el jugador y Román. Es más, el volante también se encargó de alimentar los rumores con curiosas fotos en su Instagram personal. Sin embargo, esas mismas publicaciones bajaron considerablemente con el correr de los días y desde La Bombonera se dejó de mencionar el nombre del chileno.

Esta situación ha hecho que otros jugadores comiencen a ganarle varios cuerpos de ventaja a Vidal en la carrera por llegar a Boca. Uno de ellos es el paraguayo Matías Rojas, quien está cerca de quedar libre en el Corinthians en Brasil.

Según información entregada por TyC Sports, el volante vive un complejo presente económico en el club, lo que podría acercarlo a La Bombonera. Rojas reclama por retrasos en el pago de su salario y de los dineros por derechos de imagen, algo que también afectaría a otros jugadores del Corinthians.

Si esto no se resuelve, el paraguayo se declarará como jugador libre, algo que quiere aprovechar Boca Juniors pensando en reforzar su mediocampo. Claro, la continuidad de Rojas y sus 28 años le dan una ventaja importante por sobre un Vidal que, viene saliendo de una lesión y que además tiene avanzados 36 años en el cuerpo.

¿Arturo Vidal se acerca a Colo Colo?

Este interés de Boca por Rojas se produce justo cuando Juan Ramírez, PF personal del chileno, declaró que el propio jugador le ha comentado su ganas de regresar al Cacique.

“Yo lo veo en Colo Colo. No sé si ahora, pero lo veo en Colo Colo. Seguro que es su deseo, me lo ha comentado, es hincha de Colo Colo y quiere volver a su club. Si lo han llamado no lo sé, creo que es algo que con los de casa deberían sostener los clubes, como la UC con Gary”, declaró Ramírez en charla con ADN Radio.

En ese sentido, el PF sostuvo que “jugar 15 años después la Copa Libertadores por Colo Colo es una doble motivación. Quiere competir en el club de sus amores. Si lo hizo en otros clubes, donde más quiere demostrarlo es donde la gente lo quiere mucho”.

¿Cuáles son los números de Vidal en esta temporada 2023?

Arturo Vidal alcanzó a disputar un total de 34 partidos oficiales entre Flamengo y Athletico Paranaense antes de su lesión. En ellos cosechó dos asistencias, no registró goles y alcanzó los 1692 minutos dentro de la cancha.

