Carcuro defiende le pone la fianza a Sampaoli en la polémica con Vidal: "No soy chuncho, pero..."

Arturo Vidal ha tenido semanas agotadoras si en materia de polémicas se refiere. El jugador dejó Flamengo, distanciado de la hinchada y enojado con Jorge Sampaoli, quien lo dejó de considerar en el equipo. Además, se ha enfrascado en una pelea con Mauricio Israel, que de elegante ha tenido poco.

Sin embargo, su ex DT en Chile y en el Mengao, este sábado dio por zanjada la polémica, señalando que “mi opinión por Arturo no va a cambiar”. Esto, pese a que el King lo había tratado de perdedor una vez culminado su primer partido con el Athletico Paranaense.

Pero en Chile, producto de la trascendencia de los dos personajes, la polémica sigue dando vueltas y así lo demostró Pedro Carcuro, quien publicó este sábado en La Hora una columna en la cual opina sobre el tema. Todo, luego de la defensa de Vidal por Instagram luego de sus incendiarias declaraciones: “Son todos chunchos”.

Pues bien, Carcuro se tomó de esa frase para cuadrarse con Jorge Sampaoli y criticar al King. “Vidal ha dicho que quienes defienden a Sampaoli son ‘chunchos’, yo no soy ‘chuncho’ pero estoy con el entrenador. A mí él no me parece un DT perdedor, y lo demostró en nuestro país con la Copa Sudamericana de la U y la Copa América de 2015″, destacó el periodista.

“Arturo está muy errado en lo que dice, parece ciego ante los logros de quien antes era su amigo, con quien antes trotaba en short por las calles de Miami”, agregó.

Vidal, pese a la polémica, está concentrado en agarrar camiseta como titular en el Paranaense. Tendrá una nueva oportunidad este domingo, cuando su equipo visite al Vasco Da Gama de Gary Medel, en un nuevo duelo de chilenos en tierras brasileñas, entre dos fijos en la convocatoria de Eduardo Berizzo para septiembre próximo.