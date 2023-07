Sampaoli evita la confrontación con Vidal: "Mi percepción sobre Arturo no va a cambiar nunca"

Fiel a su estilo, Arturo Vidal no se guardó nada en su salida del Flamengo. El King salió del Mengao disparando con todo contra Jorge Sampaoli, DT con el que supo conseguir los éxitos más grandes en su carrera con la Selección Chilena, pero cuya relación quedó totalmente rota.

Vidal, tras su primer partido con el Athletico Paranaense, señaló que el casildense era un técnico perdedor y que este no sabía valorar a sus jugadores. Ya en la previa, la pareja del volante había señalado que Sampaoli era muy malo por no hacer jugar al formado en Colo Colo.

Sampaoli, por su parte, había evitado referirse al tema y se enfocó en conseguir un reemplazante lo más rápido posible para Vidal. Sin embargo, ya con un poco más de agua corrida bajo el puente, profundizó su sentir sobre la salida del King, aunque señaló que “nunca hablo de lo que hablan los demás”.

“Tomo decisiones y me preocupo mucho para intentar que mi equipo dé lo mejor. Si Arturo habla u otra persona habla de Arturo, mi percepción y forma de pensar sobre Arturo no va a cambiar nunca, soy una persona que no habla de lo que hablan los demás”, señaló.

“Mi trascendencia de cara al presente son cosas que son parte de esta actividad, hay que tomar decisiones, entonces sinceramente miro siempre para tratar que el equipo juegue como yo quisiera”, agregó.

Por último, Sampaoli también se refirió a la lesión de Erick Pulgar, destacando que “se está recuperando, no sé cuándo va a volver. Es un jugador que vendía rindiendo mucho para nosotros y ahora no está a disposición, no sé si llegará a los próximos partidos”.

El Flamengo solo igualó 1-1 este sábado, ante América MG, y solo pudo descontar un punto de los diez de diferencia que tiene con el Botafogo, líder del Brasileirao. El equipo blanquinegro tendrá la chance de quedar con doce de ventaja en caso de vencer a Santos este domingo.