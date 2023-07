El debut de Lionel Messi en Inter Miami tuvo a todo el mundo atento. La Pulga volvió a las canchas tras su ingrata salida del PSG y lo hizo como un grande: anotó, de tiro libre, el triunfo sobre Cruz Azul, dándole al elenco de la MLS la ventaja en la primera fecha de la Leagues Cup.

El estreno del campeón del mundo tuvo en las gradas a estrellas como la extenista Serena Williams y el basquetbolista LeBron James. De lejos, en tanto, sus amigos también sintonizaron: fue el caso de Arturo Vidal, quien quedó loco con la actuación del argentino.

“Qué locura, extraterrestre. Como siempre demostrando que eres el mejor de la historia. A disfrutar y seguir ganando”, escribió el King en sus redes sociales. El volante del Athletico Paranaense incluso adjuntó su propia grabación del gol de la Pulga, el que cayó a los 90’+3.

Eran siete partidos sin saber de victorias para el cuadro de la MLS, que no festejaba desde el 7 de junio con un triunfo sobre Birmingham Legion FC en la US Open Cup. Ahora, la Pulga espera traspasar las alegrías a la liga local, donde el Inter Miami no marcha nada de bien.

El cuadro de Florida está en la última posición de la Conferencia Este de la MLS. Suman apenas cinco triunfos en 22 partidos, mientras que han empatado tres y caído en 14 ocasiones, siendo el más derrotado de toda la competencia. Sólo han anotado 22 goles.

El próximo desafío del Inter Miami y Messi será Atlanta United en la segunda fecha de la Leagues Cup. En la MLS, el argentino recién debutará en agosto: el 20 de dicho mes, enfrentará al Charlotte FC por la siguiente fecha de la liga estadounidense.