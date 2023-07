No para: Arturo Vidal vuelve a la carga y le dedica vulgar gesto a sus críticos

No han sido horas tranquilas para Arturo Vidal. El volante chileno inició una nueva etapa con la camiseta de Athletico Paranaense y lo hizo con bastante polémica al referirse en duro términos a Jorge Sampaoli.

Luego de primer encuentro en el equipo de Curitiba con triunfo ante Bahía, el King aprovechó de volver a la carga contra el casildense, a quien el jugador culpa de su salida de Flamengo. “Me siento muy feliz de jugar. Siempre estuve preparado, solamente que me tocó un entrenador… un perdedor que no sabe apreciar a los jugadores“, expresó el formado en Colo Colo.

Sus declaraciones causaron bastante revuelo en el ambiente futbolístico nacional, donde fueron muchos quienes criticaron a Vidal por sus palabras hacia Sampaoli. Claudio Borghi, Jorge Valdivia y Juan Cristobal Guarello, fueron algunos de los que cuestionaron los dichos del oriundo de San Joaquín sobre el técnico con el que fue campeón de América en 2015.

Vidal vuelve al ataque

Arturo Vidal suele ser muy activo en redes sociales y ya el domingo había discutido con sus detractores en Instagram y aseguró que quienes lo cuestionan “son todos chunchos”. Ahora nuevamente usó la misma plataforma, donde subió una provocativa historia al ritmo de la canción “Míreneme ahora” de Mike Towers, acompañado de un vulgar emoji.

“Saben que tienen que hablar de mí o si no no son relevante'”, fue la letra de la canción seleccionada por el ahora jugador del Paranaense. La polémica de Vidal suma y sigue ya que al parecer, ahora la víctima de sus dardos no es solo Jorge Sampoli, sino que todos quienes lo han criticado en las últimas horas.

El siguiente desafío futbolístico del King será ante Vasco da Gama de Gary Medel, el próximo domingo 23 de agosto en el Brasileirao. El chileno espera ganarse un lugar en Paranaense y dejar atrás su polémica salida de Flamengo.