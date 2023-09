Una característica especial que ha mostrado Arturo Vidal durante toda su carrera a nivel mundial ha sido, aparte de su buen juego en el fútbol, su mohicano, el que ha sido destacado en todos los países en que ha podido desarrollar.

Pero a sus 36 años, el King ya sabe que su particular look tiene fecha de vencimiento, donde se estarían viendo las últimas temporadas con un Vidal con los pelos de punta.

El fin del mohicano

Así lo dio a entender el jugador del Athletico Paranaense, en conversación con el youtuber chileno Cristián Donoso, quien le preguntó sobre su peinado tras el retiro del fútbol.

“No, yo creo que no. Lo voy a cambiar. Después tengo que cambiar un poco el look”, comenzó explicando.

“Es porque ahora soy futbolista, pero es una chapa que tengo de toda la vida, pero después cambia. Es diferente después mi forma de ver el fútbol”, sinceró el King.

Fue entonces que vino la pregunta sobre qué estilo iba a tener una vez que colgara los botines, donde Vidal fue escueto: “Algo piola, algo corto. Con pelo más arriba”.

Entrenador

En la misma conversación el King detalló que está a meses de poder sacar su título como entrenador profesional, por lo que su vida seguirá ligada al fútbol, pero desde el lado de los técnicos.

Pese a todo, deja en claro que todavía ese cambio de vida no está tan próximo, porque quiere seguir jugando hasta que el cuerpo le diga basta.

“Espero que sean muchos años. Sé que tengo 36 años, me operé la rodilla, pero lo que vengo haciendo es tratar de alargar mi carrera, durar lo más que pueda. Físicamente siempre he sido bueno, me he preparado, espero sea larga”

“Lo que me hice en mi rodilla me permitirá alargar más años mi carrera, cuando el cuerpo no me dé dejaré el fútbol. Por ahora no es un fin, es un entretiempo, una parada adecuada, que no hice antes, y que será favorable”, detalló.

¿Qué lesión sufrió Arturo Vidal?

Tras el partido con Colombia en eliminatorias, Chile informó de la grave lesión de Arturo Vidal. Ahí se señaló que el King sufrió una lesión meniscal traumática aguda con bloqueo articular en su rodilla derecha, la que obligó a una cirugía.

¿Cuándo puede volver Arturo Vidal a las canchas?

La gravedad de la lesión de Arturo Vidal lo mantendrá casi todo lo que resta de temporada afuera. Los plazos son de tres meses como mínimo y dependerá de su evolución para saber si puede jugar antes del 2024.