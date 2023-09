Arturo Vidal se está recuperando de su operación de rodilla, luego del último partido de la selección chilena, donde ha ocupado tiempo en el país conversando en Twitch con sus seguidores.

En esta oportunidad estuvo con Cristian Donoso, donde tuvo tiempo para hablar de su futuro como entrenador, donde se atrevió a dar su primera formación para la Roja del futuro.

Entrenador

“Muy bien, me quedan los últimos seis meses para sacar el curso de entrreador. Falta sí, pero es muy difícil”, comenzó explicando.

En ese sentido dejó claro un esquema regalón que tiene, además que espera que en lo físico lo pueda ayudar Juan Ramírez.

“Me gustaría jugar el 4-3-3, siempre llegando con mucha gente, presionado arriba, que el otro equipo no salga jugando. Pelotazo para recuperar rápido y atacar con mucha gente y defender con mucha gente. Lo importante es lo físico, es lo que tengo lo planificado con un gran profe que es Juan Ramírez, que espero que me ayude”, profundizó.

Equipo

En la portería Vidal se la jugó por Brayan Cortés, aunque también puso el nombre de Cristóbal Campos, quien los acompañó en las últimas fechas de las eliminatorias para el Mundial 2026 y le tiene confianza.

“Los centrales me gusta Kuscevic por derecha. Ya Maripán pa afuera nomas. Sierralta me gusta, pero ahora va al mediocampo. Estoy esperando que madure y todavía no lo hace, no lo pondría. Saldivia de Colo Colo lo nacionalizo. Está Matías Catalán, pero es mayor, Paulo Díaz igual. Sierralta le he dado mil consejos, pero lo pongo”, explicó.

“¿Cuánto tiene Guillermo Soto? Maduran muy tarde los jugadores. Suazo es mayor. Me gusta mucho Thomas Galdames y por derecha Bruno Gutiérrez hay que mirarlo mucho porque tiene calidad, porte y tiene que madurar un poco”, destacó.

A la hora de armar los volantes tuvo algunas complicaciones donde el primero, como contención, quiere a Vicente Pizarro: “Le falta para la adulta, pero va para allá”.

“Pondría al de la U, Assadi, y también voy a poner a Altamirano”, pero fue en el momento en que recordó otros nombres: “Ah, pero está Mendez y Marcelino Núñez que no pueden estar fuera”.

Para la delantera también tuvo algunas dudas, donde “por derecha Osorio que me gusta. Extremo por izquierda con Barticciotto. Chuta Aravena igual tiene que sr titular. En el centro es Damián Pizarro”.

Con esto su formación quedó con Brayan Cortés; Bruno Gutiérrez, Benjamín Kuscevic, Francisco Sierralta, Gabriel Suazo; Vicente Pizarro, Víctor Méndez, Marcelino Núñez; Darío Osorio, Damián Pizarro y Bruno Barticciotto.

¿Cambios?

Teniendo en cuenta que dejó a Alexander Aravena, el King hizo otro ataque para poder contar con el jugador de Universidad Católica.

En ella sale Vicente Pizarro, pero mantiene a Méndez, además de la delantera con Osorio, Pizarro y Barticciotto.

Si bien dice que se le olvidaron varios nombres, asegura que lo que ha visto en al selección Sub 23 para los Juegos Panamericanos hay mucho material y jugadores de nivel.

¿Qué lesión sufrió Arturo Vidal?

Tras el partido con Colombia en eliminatorias, Chile informó de la grave lesión de Arturo Vidal. Ahí se señaló que el King sufrió una lesión meniscal traumática aguda con bloqueo articular en su rodilla derecha, la que obligó a una cirugía.

¿Cuándo puede volver Arturo Vidal a las canchas?

La gravedad de la lesión de Arturo Vidal lo mantendrá casi todo lo que resta de temporada afuera. Los plazos son de tres meses como mínimo y dependerá de su evolución para saber si puede jugar antes del 2024.