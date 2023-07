La guerra en el fútbol chileno está desatada. La serie de acusaciones contra el empresario Fernando Felicevich y su manejo desde las sombras en la actividad tuvo la primera reacción de dos de sus más importantes representados: Arturo Vidal y Fabián Orellana.

Ambos jugadores nacionales salieron a defender a FF, lanzando en una transmisión vía Streaming duras palabras e insultos contra el periodista Juan Cristóbal Guarello.

“¡Este Guarello cree que se las sabe todas el culiao (sic)! ¡No jugó nunca a la pelota el malo conchetumare (sic)! (…) Dele hablando de fútbol y no sabe lo que es un estadio el culiao”, afirmó Fabián Orellana en la transmisión.

Por su parte, el King lanzó que “ese culiao (Juan Cristóbal Guarello) con suerte sabe caminar, el embarao ese”.

Pues bien, estas duras palabras tuvieron respuesta desde el propio periodista, quien aprovechado el micrófono de Directv se defendió de estos insultos y contestó a ambos jugadores chilenos.

La respuesta de Guarello a Arturo Vidal

“Hoy fui insultado por Arturo Vidal y Fabián Orellana. Sólo quiero decir una cosa: ¿Una década en Europa para hablar así? ¿Cuando te están siguiendo miles de personas? ¿Una década en Europa, la cuna de la cultura occidental, para hablar de esa forma?”, se cuestionó el comunicador.

En ese sentido, Guarello preguntó si “¿Fabián Orellana no aprendió nada en España? ¿No escuchó hablar a la gente? ¿Y Arturo Vidal, que estuvo en Italia, en el norte de ese país, la cuna de la banca y de nuestra cultura? Que triste es todo esto”.

“Después cuando pasen los años, que no reclamen de como termina, porque se vive como se habla. Y tú Vidal, que tanto defiendes a tu empresario, yo no sé si te quieren tanto. Yo tengo una cartita bajo la manga. Sé algo que no debería saber. ¿Quién me lo contó?”, concluyó el comunicador.