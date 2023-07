El cuestionado Fernando Felicevich fue defendido a muerte por Arturo Vidal, uno de sus más connotados representados. Mientras estaba en una transmisión de Twitch junto a Fabián Orellana, el King fue consultado sobre el empresario por sus seguidores y fue ahí que estalló.

“Están hablando mucha mierda”, dijo el volante del Paranaense. Y luego: “Me preguntan por Felicevich. Es el mejor. Tratan de dejarlo mal siempre, los hueones envidiosos. No se preguntan quién ha sacado a los jugadores a Europa, quién los tiene en los mejores equipos del mundo”.

Orellana también tuvo algo que decir. “Dicen que le quita los jugadores a los representantes y los mismos cabros chicos llegan llorando a la oficina, eso es lo que no entienden”, disparó el Histórico, salido de Universidad Católica a fines de 2022 y por ahora sin club.

El formado en Audax Italiano además se molestó por los reportes de que jugadores mayores buscaban reclutar a los más jóvenes para la agencia de Felicevich. “Dicen que nosotros incentivamos a los más jóvenes para que firmen. ¡Están locos!”, estalló.

En esa línea, tanto el King como Orellana se lanzaron contra Juan Cristóbal Guarello. “Este Guarello cree que se las sabe todas el culiao. No jugó nunca a la pelota el malo concha de tu madre. Dele hablando de fútbol y no sabe lo que es un estadio el culiao”, disparó el ex UC.

“Ese culiao con suerte sabe caminar”, remató el King, quien ya se ha lanzado contra el periodista en el pasado. El rostro de D Sports, en tanto, alcanzó a responder y dedicó extensas palabras a través de las cámaras del mencionado canal.