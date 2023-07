Una polémica situación se ha instaurado, luego de que el ex directivo Jorge Vergara, en conversación con Redgol, apuntó a Claudio Borghi de abrir la puerta a Fernando Felicevich en Colo Colo.

Algo que no gustó para nada en el actual comentarista de TNT Sports, quien aclara el vínculo con el representante, que ha sido aludido en el reportaje “El cartel del gol” de Informe Especial, por sus manejos en el fútbol chileno.

Apuntado

En una entrevista sobre los manejos que tienen los representantes, Vergara explicó que Felicevich llegó a las dependencias albas, cuando el entrenador estaba presente.

“Felicevich llega cuando le abre la puerta Claudio Borghi, con nosotros no había tema de los representantes”, fue la declaración del Guatón Vergara, lo que causó molestias.

Esto mismo fue recogido por el ex entrenador del Cacique y la selección chilena, quien se extrañó que su nombre sea vinculado en forma negativa con la relación que tiene con el representante.

“Su mujer se portó muy bien con mi familia, cuando llegamos. Nos recibió muy bien. Es más, vivimos donde vivimos ahora justamente porque nos invitó a su casa en ese momento y nos gustó el barrio”, comenzó explicando Borghi.

“Pero fue el mismo dirigente que me echó de Colo Colo, me echó como jugador, me acuerdo muy bien. Hizo comentarios sobre mi apertura de puertas al señor Felicevich, con quien soy amigo. Jamás voy a negar a un amigo. Pero no entiendo por qué me acusa de esto, porque cuando llegó Alexis Sánchez llegó con Felicevich a Colo Colo. A partir de ahí tuvo otros representados, pero no los mejores. Suazo no vino con él, estaba Valdivia que no lo representaban, tampoco Matías. Empezó con los jóvenes, de esos jóvenes, en ese tiempo, ayudó a Vidal y mucho”, detalló en TNT Sports.

Golpea la mesa

Por la misma situación es que Borghi se molestó por los dichos en la entrevista, donde quiere dejar muy en claro este vínculo.

“Quizás la relación que tenía él con los empresarios piensa que nosotros también la teníamos, y nada que ver. Si yo hubiese tenido que ver con los representantes, Colo Colo vendió 75 millones de dólares, yo no estaría trabajando en un programa de televisión todos los días”, precisó.

“Me llama la atención que tenga que salir aclarar situaciones, dichos por una persona que tiene que aclarar mucho más que yo, me llama la atención”, enfatizó.

En ese camino, asegura que hablar de su proceso en la selección chilena es estar equivocados.

“Dicen que abrí la puerta a Felicevich en la selección. Muchachos cuando yo llegué a la selección ya estaban todos representados”, argumentó.

Molesto

Tras esta declaración el entrenador asegura que cierra la puerta para dar cualquier entrevista: “No me llamen más, de ningún lado, porque no voy hablar más con chicos que hacen líos y vuelven a traer a dinosaurios del fútbol a la palestra”.

“Una vez me dijeron que era peligrosamente honrado, porque jamás he recibido incentivos económicos de nadie. Lo poco o mucho que tengo lo tengo con mucho sacrificio y mucho esfuerzo. Si alguien tiene pruebas me demanda. Estuve en un proceso de la selección nacional que fue muy duro, para mucha gente. ¿Alguna vez escucharon alguna acusación económica contra mi? No. Es tiempo que dejen de hue.. un poquito y que se preocupen de sus problemas”, cerró.