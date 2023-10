Como un verdadero bombazo destacaban en Argentina la opción de que Arturo Vidal llegara como refuerzo de Independiente para la temporada 2024, donde destacaban como clave a Carlos Tevez y Mauricio Isla.

La información detallaba que ambos, ex compañeros del King en la Juventus, lo estaban convenciendo para su arribo al fútbol argentino, una vez esté recuperado de su lesión en la rodilla.

Una opción que fue rápidamente descartada por el propio Tevez, quien aseguró que “es mentira”, cortando de inmediato la ilusión de ver al King al otro lado de la Cordillera.

Rumor que también llegó a los oídos del propio Vidal, quien, de inmediato disipó el humo, asegurando que nadie ha conversado con él y que sólo está preocupado de su recuperación.

Vidal ni se enteró de la opción

Fue en sus tradicionales charlas de fútbol en su cuenta de Twitch donde Vidal se enteró de la opción de Independiente, situación que le contaron sus propios seguidores, quienes le destacaban la charla con Tevez e Isla.

“No he hablado con Carlitos ni con el Huaso, sé que han andado bien, pero no he tenido contacto, estoy preocupado solamente de recuperarme. Tenemos una amistad, pero con Carlos no hablo desde que estaba en el Inter”, dejó en claro Vidal.

Más allá de que el rumo tomó mucha fuerza, Vidal deja en claro que su preocupación, en este minuto, no es pensar en el futuro, porque para eso debe tener una buena recuperación.

“Ni sabía que habían soltado esa bombita de Independiente. No estoy viendo tele ni diario, estoy concentrado en mi recuperación, enfocado al máximo”, precisó.

Tevez descarta su arribo

En Argentina también se tomó la pauta de Vidal en Independiente, más después de la goleada sufrida por el Rojo ante River Plate, por 3-0 en la Copa de La Liga Profesional.

Por lo mismo, tras el encuentro, Carlos Tevez fue consultado sobre esta situación, donde si bien el entrenador tenía la mente puesta en la derrota, tuvo una breve pero tajante respuesta.

“Es mentira, todo es mentira”, dijo sin pensar algo más allá, descartando la opción que había tomado fuerza desde el fútbol argentino.

No es primera vez que Vidal suena al otro lado de la Cordillera, porque una vez fue tentado por Boca Juniors, en una situación que siempre ha estado latente, pero que nunca se ha concretado.

¿Cuándo termina el contrato de Arturo Vidal en Athletico Paranaense?

Arturo Vidal llegó a mitad de temporada al Athletico Paranaense y firmó un contrato hasta diciembre del 2023. Es decir, a fin de año tendrá que negociar para seguir o despedirse casi sin haber sumado minutos por la lesión que lo afectó.

Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.