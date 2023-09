Arturo Vidal confirma el quiebre total de su relación con Claudio Borghi: "No existe…"

Arturo Vidal está utilizando su tiempo libre mientras recupera la lesión de su rodilla para potenciar su faceta como streamer. Lo que es un hecho es que el King se ha dedicado a hablar de lo humano y lo divino, y allí se ha referido a variados temas.

En uno de los últimos directos que realizó, el jugador del Athletico Paranaense tuvo palabras para un viejo amigo, con el que ya no tiene relación absoluta. Se trata de Claudio Borghi, entrenador que lo debutó en Colo Colo a mediados del 2005, y que, evidentemente, hoy ya no es su cercano.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News

Uno de los seguidores de Vidal en Twitch le preguntó por Claudio Borghi y el King ni siquiera alcanzó a terminar de escucharlo antes de cortarlo de un plumazo. “Nada que opinar de él, de verdad que nada… No existe”, señaló el bicampeón de América.

¿Motivos del quiebre? De momento no son públicos, y es que hasta hace 10 años todavía eran cercanos. Sin embargo, el ‘bautizazo’ que propició la salida del Bichi de La Roja tuvo a Vidal como uno de los protagonistas, junto a Jean Beausejour, Jorge Valdivia, Carlos Carmona y Gonzalo Jara.

Pese a que el King fue el primer ‘indultado’ de Borghi luego de esa bullada indisciplina, la relación nunca volvió a ser la misma. No es el único futbolista que rompió su amistad con el Bichi, ya que incluso el comentarista deportivo reveló que no irá a la despedida de Matías Fernández porque no son cercanos.

¿Cuándo puede volver Arturo Vidal a las canchas?

La gravedad de la lesión de Arturo Vidal lo mantendrá casi todo lo que resta de temporada afuera. Los plazos son de tres meses como mínimo y dependerá de su evolución para saber si puede jugar antes del 2024.

¿Cuándo es la despedida de Matías Fernández?

El próximo 14 de octubre, en el estadio Monumental, se realizará la despedida del fútbol de Matías Fernández. Varios futbolistas ya han sido confirmados, como Diego Forlán, Giuseppe Rossi y Marco Senna. Las entradas están agotadas