Uno de los técnicos que marcó la carrera de Matías Fernández fue Claudio Borghi. Sin embargo, por estos días no existe cercanía de Matigol con el DT que lo dirigió en la gran campaña de Colo Colo 2006, la que le permitió irse al Villarreal y comenzar su carrera por Europa.

De hecho, Borghi no tiene pensado ir a su partido de despedida. El ahora comentarista deportivo fue consultado sobre el esperado adiós que tendrá Matías en el Monumental, pero aseguró que ambos no son tan cercanos como el hincha pensaría.

“Me invitó al partido de despedida, pero no creo que vaya. Esto es lo llamativo porque hay gente que siente o cree que yo soy muy cercano a los jugadores, pero no es así”, comentó el argentino nacionalizado chileno, quien dirigió a Matigol en el Cacique y la selección chilena.

“Ahora que me invitó a su despedida, ni siquiera hablé con él. Me envió un mensaje y me escribió, ‘profe, lo quiero invitar, gracias’. No tengo mucha relación con él. Sí tengo un lindo recuerdo, de los mejores”, agregó. Pese a todo, igual elogió a su exdirigido.

“Tuve dos jugadores muy profesionales y Matías era uno de ellos. Era genial, potente, le pegaba bien a la pelota. Nunca lo escuché quejarse y nunca sacó la vuelta en un entrenamiento (…) Es uno de los mejores jugadores que he tenido”, cerró.

¿Dónde se compran las entradas para la despedida de Matías Fernández?

Las venta de entradas para el partido de despedida de Matías Fernández inició el lunes 21 de agosto a las 12:00 horas a través de PuntoTicket. El encuentro está pactado para el 14 de octubre a las 18:00 horas.

¿Podrá jugar Colo Colo la despedida de Matías Fernández?

Gustavo Quinteros anticipó que les gustaría estar con Colo Colo, pero que aún no lo saben. “Hay que ver bien el día, pero para mí sería una felicidad enorme que yo pueda estar presente en la despedida de Matías, de un ídolo del club”.