Arturo Vidal se mosquea con Johnny Herrera por comentario de Charles Aránguiz: "No me lo nombren"

Arturo Vidal volvió a disparar contra Johnny Herrera. Al comentarista de TNT Sports no le gustaron las declaraciones del King sobre Charles Aránguiz, mientras que el volante no quedó contento con la respuesta que el exportero de Universidad de Chile lanzó a través de televisión.

Luego de que Vidal dijera que Charles “no dio el salto que esperaba”, Herrera le contestó que “Charles tuvo ofertas de la Juventus y privilegió quedarse en el Leverkusen porque lo habían recuperado en la lesión muy grave en el talón. Hay formas y formas de afrontar una carrera futbolística, y la vida familiar”.

Fue en Twitch que Vidal apuntó contra Herrera. “Mira Johnny Herrera lo que está hablando. Estoy escuchando a este hueón, se me está perdiendo todo el cariño a Johnny Herrera por hablar tanta huea. Increíble”, dijo tajante el mediocampista del Athletico Paranaense.

“Sacan de contexto todas las cosas que hablamos acá. ¿Cuándo voy a desmerecer la carrera de Charly? ¿Cómo puede decir eso? Habla una tontera que no tiene nada que ver con lo que hablamos de Charly. Siempre dije que tendría que haber estado en equipos mejores con todo su talento”, sumó.

Además, criticó que el exgolero mezclara temas deportivos y personales. “Johnny Herrera dijo, ‘sigue con la misma mujer, es intachable’. Está hablando de fútbol y está sacando otras cosas, nada que ver. No me lo nombren, porque me lo voy a cruzar y no quiero”, cerró.

¿Qué dijo Arturo Vidal de Johnny Herrera?

¿Cuándo puede volver a las canchas Arturo Vidal?

Arturo Vidal fue operado luego del partido de Chile y Colombia por las Eliminatorias, y su recuperación dependerá de los avances. No obstante, se espera que le tome por lo menos dos a tres meses regresar.