Mientras sigue con su recuperación luego de operarse la rodilla, Arturo Vidal disfrutó de las Fiestas Patrias y también de una transmisión a través de Twitch, en donde conversó con sus seguidores respecto a diversos temas. Uno de los tópicos fue Johnny Herrera.

El King habló de la carrera de comentarista del exportero de Universidad de Chile, uno de los rostros de Todos Somos Técnicos. La evaluación del volante de la selección chilena no fue buena, ya que reprobó el desempeño del Samurai Azul en los comentarios.

Vidal partió aclarando que no hay mala relación entre ambos. “Cuando jugaba en la selección, bien. Una buena persona, siempre decía las cosas directo, pero ahora como comentarista hablando de fútbol, no le pega mucho a la bolita. Hay que decirlo”, comentó.

“No me gusta mucho. Me gustaba más como compañero, ahí cuando decía las cosas, pero ahora de fútbol no, poco que decir”, agregó el King. Si bien no fue más específico, Herrera viene de lanzar ácidas críticas contra Eduardo Berizzo y el mismo Vidal, a quien tildó de irresponsable por su lesión.

¿Qué lesión tiene Arturo Vidal?

Luego de su participación con la selección chilena, Arturo Vidal sufrió una lesión meniscal traumática aguda con bloqueo articular en su rodilla derecha. Tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

¿Cuándo puede volver a las canchas Arturo Vidal?

Arturo Vidal fue operado luego del partido de Chile y Colombia por las Eliminatorias, y su recuperación dependerá de los avances. No obstante, se espera que le tome por lo menos dos a tres meses regresar.