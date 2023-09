Arturo Vidal terminó la doble fecha eliminatoria con la Selección Chilena de la peor forma. El volante abandonó el estadio en ambulancia, fue diagnosticado con una grave lesión de rodilla e incluso debió ser operado en las últimas horas para destrabar su menisco.

En el panel de Todos Somos Técnicos la lesión del King fue prioridad. Johnny Herrera, sin embargo, no fue suave con su otrora compañero en La Roja, ya que lo apunta como el principal responsable de la lesión que sufrió. Además, explicó por qué cree que él es el culpable.

Según el ex arquero, la posibilidad de una lesión de Vidal ya se sabía. “Hay culpas compartidas acá. Se sabía desde el momento que entró contra Uruguay que estaba lesionado, si ya venía arrastrando una lesión”, destacó.

“Para mí, la culpa es del jugador. Ojalá que haya salido entero, pero hay dos preguntas en el aire de las responsabilidades, de quién tiene la responsabilidad. Para mí, porque me pasó, es del jugador”, agregó Herrera. Además, el actual panelista de TST dio un ejemplo personal.

Johnny comenzó explicando que “yo tuve una fractura de muñeca y el médico me dijo que estaba fracturado, pero es el jugador el que toma la última decisión. En ese momento, un doctor me dijo que me operara y otro que cicatrizara sola, pero jugábamos la final con Católica el 2011”.

“El doctor me dijo ‘¿quiere jugar?’. Quiero jugar. ‘¿Está para jugar?’ Estoy para jugar. Yo le digo: ¿con fractura y todo? Y me dice: ‘Si usted piensa que está para jugar, el médico es usted, usted decide si está para jugar o no'”, cerró. Para él, el culpable es claro…

¿Qué le pasó a Arturo Vidal?

Arturo Vidal sufrió una “lesión meniscal traumática aguda con bloqueo articular” en el partido de Chile y Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas. Fue operado el miércoles 13 de septiembre en Chile por los médicos de La Roja y de Athletico Paranaense.

¿Cuándo puede volver a las canchas Arturo Vidal?

Arturo Vidal fue operado la tarde de este miércoles y su recuperación dependerá de los avances. No obstante, se espera que le tome por lo menos dos a tres meses el poder regresar.