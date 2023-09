Arturo Vidal celebró como un "King" las Fiestas Patrias: "Pu.. que he comido empanadas, loco"

Todo el país se levanta con la resaca de los días de Fiestas Patrias y saca la cuenta de todo lo que consumió en las celebraciones, donde Arturo Vidal no quedó al margen en esta oportunidad, ahora que está en Chile.

El jugador del Athletico Paranaense se recupera luego de su cirugía a la rodilla, luego del duelo de la selección chilena, donde fue atrapado con los sabores de la cebolla, la carne y la masa: las empanadas.

Vuelto loco

Si bien el King no se puede mover mucho, porque anda con muletas, sí pudo aprovechar el tiempo en el país para compartir con toda su familia para las Fiestas Patrias, como hace mucho tiempo no pasaba.

Fue en sus conversaciones con sus seguidores que reveló que se salió un poco de la dieta, como todo chileno, en estos días de celebración.

“Mi 18 estuvo piola, tranquilo en casita. Poco movimiento, no me puedo mover mucho así que traté de descansar estos días acá con la familia, pero pasándola bien, comiendo harto asado y cualquier empanada”, comentó.

En ese sentido, asegura que lo que más lo llenó en estos días fue la típica empanada, donde fue regaloneado por toda su familia con el tradicional alimento.

“Puta que he comido empanadas, loco. Increíble. He comido caleta de empanadas, más encima mi mamá, les tengo que contar, me da empanadas y en la noche antes de acostarme las hallullitas calientitas”, reveló el King.

Como todos los chilenos, una vez pasadas las fiestas, viene el saber cuánto se subió, aunque para Vidal también engordó el corazón con el cariño de su gente que pudo tener cerca para el “18”.

¿Qué lesión tiene Arturo Vidal?

El King Arturo sufrió una lesión meniscal traumática aguda con bloqueo articular en su rodilla derecha, dolencia por la que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

¿Hasta cuándo tiene contrato Arturo Vidal en Paranaense?

El histórico mediocampista chileno tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2023 con el Athletico Paranaense, donde ya están evaluando su renovación mientras se recupera.