Arturo Vidal es uno de los miles de chilenos que en estas Fiestas Patrias han gozado de lo lindo, y tan bien lo ha pasado el King que pide un día más de feriado: este miércoles 20 de septiembre.

El volante del Paranaense disfruta en Chile junto a su familia tras ser operado de la rodilla, y en una de sus famosas transmisiones se la jugó toda para solicitar un nuevo día de descanso para, en sus propias palabras, “poder pasar la caña“.

“Si fuera presidente doy libre toda la semana”

A través de su popular canal de Twitch, Vidal conversó con sus seguidores sobre tener un día libre más. “Oye, igual debería ser feriado el 20, ¿o no? Debería ser el feriado del descanso, para poder recuperar. Para pasar la caña”, lanzó de entrada.

“Más encima ahora tocó lunes y martes, y el miércoles hay que levantarse a trabajar, no, una locura. A entrenar en mi caso, pero bueno son cosas de la vida”, añadió Arturo Vidal.

Así, el Rey piensa que “irse todo encañado para la pega debe ser brígido jajaja, pero lo gozado y lo pasado bien no lo quita nadie”.

“Deberían dar toda la semana libre, si yo fuera presidente doy toda la semana libre, ¿si o no? ¿Cómo vas a ir a trabajar miércoles, jueves y viernes? No, no puede ser. ¿Un remedio pa’ la caña? Una michelada pa’ adentro y se te quita todo”, cerró.

¿Qué lesión tiene Arturo Vidal?

El King Arturo sufrió una lesión meniscal traumática aguda con bloqueo articular en su rodilla derecha, dolencia por la que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

¿Hasta cuándo tiene contrato Arturo Vidal en Paranaense?

El histórico mediocampista chileno tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2023 con el Athletico Paranaense, y ya están evaluando su renovación.