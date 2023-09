Arturo Vidal es uno de aquellos personajes que pese a que se sabe que es impredecible, siempre sorprende. Esta vez, en muletas y todo, el King nos dejó boquiabiertos con un video en TikTok tirándose los prohibidos.

Resulta que tras la heroica participación por la selección chilena, casi en un solo pie, Arturo Vidal tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, debido a una lesión del menisco externo de su pierna derecha y se perdería todo lo que queda de fútbol en 2023.

Pese a esta mala noticia, el King aseguró que le dejarán la rodilla como si tuviera 18 años, en una clara muestra de optimismo y resiliencia. Pese a esto, las noticias apuntan a, por lo menos, tres meses de recuperación tras su intervención.

Pero Arturo Vidal no se puede quedar quieto. Es por eso, y en honor al espíritu que nos invade por estas fechas, es que el King decidió subir un video a su cuenta de TikTok en el que mostró un particular baile en un solo pie y con las muletas como parte de sus pasos prohibidos. Su hija lo acompañó en la secuencia, que sacó risas en algunos cibernautas, aunque ciertamente no en Athletico Paranaense, donde lamentan la lesión del chileno.

“Desde que me lesioné en 2014 e hice ese riesgo, ya se venía. Era el quinto año de la última operación. Había sentido algo en algunos partidos. Sabía que en muy poco tiempo me tenía que operar igual”, había señalado hace poco Vidal, quien pese a su edad, aún confía en volver a su nivel… ¿de baile?

¿Cuándo puede volver a las canchas Arturo Vidal?

Arturo Vidal fue operado y su recuperación dependerá de los avances semanales. No obstante, se espera que le tome por lo menos tres meses para regresar a las canchas.

¿Cuáles son los próximos rivales de la Roja?

Tras el empate ante Colombia, la Roja volverá a la cancha por las Eliminatorias al Mundial 2026 en octubre. Chile recibirá a Perú por la tercera fecha y visitará a Venezuela por la cuarta jornada.