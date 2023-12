La aproximación del fin de año conlleva la preocupación por posibles cierres de los bancos, tomando en cuenta que a fines de diciembre hay un feriado bancario. Por ello, es prudente estar informado sobre posibles ajustes en el horario de atención o cierres de las sucursales. Conoce todos los detalles a continuación.

¿Hay feriado bancario hoy?

No, este viernes 29 de diciembre no hay feriado bancario , sino que el domingo 31 de diciembre.

Durante los feriados bancarios laos bancos permanecen cerrados al público y no funcionan para realizar transacciones en persona. No obstante, como este año cae día domingo no implicará ningún cambio para los clientes.

¿Cuáles son los horarios de los bancos?

Banco de Chile

Lunes a viernes: 9:00 a 14:00 horas

Banco Bice

Lunes a viernes: 8:00 o 9:00 a 14:00 horas (dependiendo de la sucursal)

Banco Internacional

Lunes a viernes: 9:00 a 14:00 horas

Banco Estado

Lunes a viernes: 9:00 a 14:00 horas

Scotiabank

Lunes a viernes: 9:00 a 14:00 horas

BCI

Lunes a viernes: 9:00 a 14:00 horas

Santander

Servicio de cajas: lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas

Servicio mesón atención y ejecutivos: lunes a jueves de 9:00 a 14:00 horas y horario tarde 15:30 a 17:30 horas, viernes 9:00 a 14:00 horas

Banco Itaú

Lunes a viernes: 9:00 a 14:00 horas

Banco Security

Lunes a viernes: 9:00 a 14:00 horas

Banco Falabella

Atención comercial:

Lunes a viernes: 9:00 a 20:00 horas

Sábado: 10:00 a 20:00 horas

Domingo: 11:00 a 20:00 horas

Cajas:

Lunes a viernes: 9:00 a 18:00 horas

Sábado y domingo: Cerrado

Atención en cajas por cuenta corriente, solo hasta las 14:00 horas por normativa de la Comisión para el Mercado Financiero

Banco Ripley

Atención general:

Lunes a domingo: 10:00 a 20:00 horas

Caja banco:

Lunes a viernes: 09:00 a 19:00 horas

Banco Consorcio

Servicio de cajas: Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas

Servicio mesón atención y ejecutivos: Lunes a jueves de 9:00 a 14:00 horas y 15:15 a 16:45 horas, y viernes de 9:00 a 14:00 horas

Banco Condell

Pago de cuotas: 09:00 a 14.00 horas y 15:30 a 18:00 horas

Pagos y depósitos: 9:00 a 14:00 horas

Solicitud y pago: 9:00 a 14:00 horas y 15:30 a 18:00 horas

¿Cuáles son los horarios de Servipag?

Servipag funciona desde las 9:00 a 17:00 horas. Algunas sucursales podrían dejar de funcionar durante la hora de almuerzo.