Inter de Milán vs Benevento | Fecha, horario y canal para ver en vivo a Arturo Vidal y Alexis Sánchez por la fecha 20 de la Serie A de Italia

Una semana de ensueño tuvo el Inter de Milán luego de eliminar a su archirrival, el AC Milan, de la Coppa Italia luego de un sufrido 2-1 en casi 100 minutos de juego. Tanto Arturo Vidal como Alexis Sánchez fueron vitales para la victoria, pero ya se ponen en modo Serie A de Italia para este fin de semana.

El sábado serán nuevamente anfitriones para recibir en el Giuseppe Meazza al Benevento, válido por la fecha 20 del Calcio. Y es que los nerazzurros tendrán un duelo accesible con el 12° de la tabla por una lucha que se ha vuelto un combate cuerpo a cuerpo con los rossoneros.

Con dos puntos de diferencia, el equipo de Zlatan Ibrahimovic es el puntero y rival a vencer de los dirigidos por Antonio Conte, técnico del Inter.

Para este encuentro el King, que ha hecho noticia en las últimas horas por la elección del nuevo DT de la selección chilena, asoma como titular a pesar de jugar todo el encuentro de Copa.

En el caso del Maravilla volvería a la banca luego de participar de la victoria a mitad de semana. El goleador histórico de la Roja ha destacado por su rendimiento tras volver de una lesión y aparece como una importante carta para el técnico italiano.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Inter de Milán vs Benevento?



El partido entre Inter de Milán y Benevento se jugará el día sábado 30 de enero a las 16:45 horas, hora chilena.

El Inter, con Alexis Sánchez todo el partido, viene de un remezón al eliminar al Milan de Coppa Italia. (Foto: Getty)

Televisión: ¿dónde ver en vivo por TV Inter de Milán vs Benevento?



El encuentro será transmitido por ESPN 2 y Rai Italia, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN 2

VTR: 49 (SD) (Stgo) - 841 (HD)

DTV: 625 (SD) - 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) - 475 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) - 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)



Rai Italia

VTR: 354 (SD)

DTV: 766 (SD)

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: **NO DISPONIBLE**

GTD/TELSUR: 111 (SD)

MOVISTAR: 437 (SD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

Online: ¿dónde ver el partido vía streaming?



La transmisión online estará disponible en ESPN Play.