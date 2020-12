Inter de Milán vs Hellas Verona | Cuándo juegan, cómo y dónde ver EN VIVO al equipo de Alexis Sánchez y Arturo Vidal por Serie A

El Inter de Milán de Antonio Conte va en busca del liderato en la Serie A. El conjunto de los chilenos tiene una dura lucha con el Milan por quedarse con el primer puesto. Por ahora, el equipo de Zlatan Ibrahimovic y compañía domina la liga con 31 puntos, seguido por el Inter con 30 unidades.

Ambas escuadras vienen de ganar por el mismo marcador. El cuadro de Conte superó por 2-1 al Spezia, y el Milan lo hizo por el idéntido resultado frente al Sassuolo, donde, para la sorpresa de todos, el equipo de Stefano Pioli anotó a los 6 segundos de partido.

Este miércoles el club donde milita Alexis Sánchez y Arturo Vidal tendrá la primera chance de tomar la punta del Calcio. El Inter visita al Hellas Verona, y más tarde el Milan jugará contra la Lazio.

Si bien aún Alexis Sánchez no se recupera de su lesión, lo más probable es que Arturo vuelva a la titularidad luego de superar sus molestias físicas y podamos ver a un chileno en cancha.

El King ya sumó minutos en la victoria frente al Spezia y ahora busca retomar su buen nivel para ser indiscutido en el esquema de Conte. En las últimas horas, medios italianos ponen a Rodrigo de Paul en la órbita del Inter de Milán, poniéndole algo de presión al exjugador del Barcelona.

El Hellas Verona llega a este partido como noveno en la tabla, pero ha mostrado una cierta regularidad que le permite hoy estar a tres puntos de posiciones europeas.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Hellas Verona vs Inter de Milán?

Hellas Verona vs Inter de Milán juegan este miércoles 23 de diciembre a las 14:30 horas de Chile.

Arturo Vidal va con todo ante el Hellas Verona por Serie A. (Foto: Getty)

Televisión: ¿En qué canal o dónde ver en vivo por TV Hellas Verona vs Inter de Milán?

Hellas Verona vs Inter de Milán será transmitido por ESPN y Rai Italia, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

Rai Italia

VTR: 354 (SD)

DTV: 766 (SD)

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: **NO DISPONIBLE**

GTD/TELSUR: 111 (SD)

MOVISTAR: 437 (SD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

Online: ¿Dónde ver en vivo por streaming y quién transmite online Hellas Verona vs Inter de Milán?

Si buscas un link para ver en vivo Hellas Verona vs Inter de Milán podrás hacerlo en ESPN Play.

De igual forma, estará disponible en Fanatiz.