Se terminó la temporada en Europa y Arturo Vidal anunció que se va del Inter de Milán. El King goza de sus vacaciones mientras su representante, Fernando Felicevich, ve opciones con una prioritaria a petición del mismo bicampeón de América: Flamengo, una de las obsesiones del volante quien aspira a ganar la Copa Libertadores para sumarla a su nutrida galería de trofeos. No obstante, aún no tienen respuesta del Mengao pese a iniciar las conversaciones de manera oficial.

Así lo dejó en claro André Cury, socio en Brasil de Felicevich. “La verdad hoy es esta: el jugador fue ofrecido y Flamengo todavía no ha respondido. Por ahora no hay nada. Le dijimos a Flamengo que el jugador hará todo lo posible e imposible para jugar en Flamengo. Incluso manteniéndose dentro de los estándares económicos del club. Es un atleta de alto nivel. No es barato. Pero Flamengo es su prioridad. Está loco por Flamengo”, comentó el agente a ESPN.

¿Y Alexis Sánchez? “No lo ofrecimos a Flamengo”, sentenció el representante quien manifestó que ya conversó con toda la alta plana del elenco de Mauricio Isla: Marcos Braz, vicepresidente; Bruno Spindel, director ejecutivo y Rodolfo Landim, presidente.

Arturo Vidal tiene contrato por un año más con Inter de Milán, pero busca una salida que le permita estar en un elenco donde sume más minutos y esté más cómodo, mientras que la escuadra lombarda quiere “limpiar” de su planilla mensual tanto el sueldo del King como el de Alexis Sánchez, por lo que deben llegar a un acuerdo por las indemnizaciones correspondientes.