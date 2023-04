Edmílson analiza a Arturo Vidal en el Flamengo: "Ya no tiene ese gran nivel, no es el mismo"

Edmílson recordó su estadía en el Real Zaragoza, donde coincidió con el inolvidable Humberto Suazo. "Nos salvó de bajar a la segunda división", contó el brasileño, quien hoy tiene 46 años, en una entrevista que le concedió a Enzo Olivera. Pero no sólo del Chupete habló el defensor campeón del mundo con Brasil en Corea-Japón 2002.

También hubo tiempo de analizar a Arturo Vidal, quien jugó en uno de los clubes que el ítalo-brasileño defendió en su carrera: el Barcelona de España, aunque principalmente habló de él por sus actuaciones en Flamengo. "Digo que siempre que un jugador que estuvo muchos años en Europa vuelva, sea argentino, brasileño, argentino o peruano, vuelve con 35 años ya. No es lo mismo", apuntó el ex Sao Paulo.

Fue consultado directamente por el nivel de Luis Suárez en el Gremio de Porto Alegre. "Volvió marcando goles en el Gauchao, veremos si en el Brasileirao lo logra", desafío Edmílson, quien también militó en el Villarreal de España y el Olympique de Lyon en Francia. Luego de eso, siguió con su desglose del rendimiento del bicampeón de América.

Edmílson: "Vidal ya no tiene ese gran nivel"

Edmílson no fue muy crítico con Arturo Vidal, aunque sabe que aquel centrocampista todoterreno que pasó con temporadas brillantes por la Juventus de Italia y el Bayern Múnich de Alemania quedó atrás. "Vidal ha estado normal en los partidos que he visto jugar, pero ya ese gran nivel cuando jugó grandes temporadas no es el mismo", apuntó.

"Como David Luiz y muchos jugadores que vuelven a Brasil con 34 y 35 años. El gran problema de Flamengo no fueron los jugadores, en ocho meses ha tenido tres entrenadores. Puede tener jugadores de talento, como Gabigol, De Arrascaeta, Pedro, Éverton Ribeiro, es un vestuario pasado. La afición de Flamengo esperaba más de su juego, por ser un futbolista muy aguerrido. Y al final no consiguió demostrar lo que quería", sentenció el otrora volante y zaguero central.