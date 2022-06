El rumor de que Arturo Vidal llegará a Boca Juniors cada vez agarra más fuerza en Argentina, al punto que los dirigentes xeneizes se ilusionan con la posibilidad y no tienen problema en reconocer que el King es uno de los máximos objetivos de este mercado de pases.

A la prensa trasandina, de hecho, poco le importa que los acercamientos más concretos sean con Flamengo, club que lo viene tentando hace meses y que espera fichar al formado en Colo Colo en los próximos días.

Por eso en el Mundo Boca, cada vez que se puede, se habla del King. Y en esta ocasión el turno de referirse al volante chileno fue del entrenador Sebastián Battaglia, a quien se le consultó sobre la posibilidad de dirigirlo.

El estratega xeneize se mostró feliz con la chance, asegurando en una entrevista a ESPN que "ojalá pueda jerarquizar nuestro fútbol y a nuestro plantel, sería muy importante por la clase de jugador que es”.

De todas maneras manifestó no estar al tanto de las negociaciones, por lo que no han conversado. "Ahora quizás no llegó el momento, vamos a ver más adelante, si avanza, si llegara el momento de hablar con él", sostuvo.

También comentó que "no sé cómo están las situaciones, estoy metido en el equipo y pensando en que tenemos partido cada dos o tres días. Trato de dejar que cada uno haga su trabajo. Se está trabajando para tener refuerzos ya, pero es contrarreloj".

Una de las grandes motivaciones de Vidal para llegar a un grande del continente es ganar la Copa Libertadores, torneo donde Boca espera salir campeón luego de 15 años. La próxima semana, tendrá el duelo de ida contra Corinthinas, por los octavos de final.

Sobre eso Battaglia contó que "es un error que sea una obsesión", explicando que "la camada nuestra malacostumbró a la gente, no tiene que ser una obsesión. Sí un objetivo de competir, llegar a una final y tratar de ganarla".

Respecto a los rivales más duros, nombró a los brasileños. "Flamengo y Palmeiras tienen grandes planteles, han hecho grandes torneos. Pero la Copa es especial y ahora empieza lo más lindo, los mano a mano", cerró sobre las llaves que se empiezan a disputar.