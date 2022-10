No hay duda alguna de que Arturo Vidal está en la lista de los deportistas chilenos más destacados de la historia. El King, que ahora sueña con alcanzar la Copa Libertadores junto al Flamengo, acumula una carrera llena de éxitos.

Y es aquello lo que le ha conseguido fanáticos alrededor de todo el mundo. Incluso algunos que llegan a replicar el look que adoptó hace más de una década: su inconfundible mohicano, que con los años fue ganando una cresta cada vez más pronunciada.

Uno de ellos es el futbolista peruano Royer Vásquez, quien milita en Universidad Nacional del Altiplano de Puno (Copa Perú) y luce una cabellera idéntica a la del King. Y quien captó la atención del mismísimo Vidal.

En conversación en El Popular, el denominado King de Los Andes reveló que hace un tiempo recibió una llamada directa del volante de la selección chilena y que además le llegó una invitación a jugar en Rodelindo Román, ahora descendido a Tercera A.

"Cuando jugaba en Unión Comercio, en 2013, mis compañeros me dijeron que tenía un aire a Arturo Vidal, no me la creía y me animaron a tener el look como él", partió contando Vásquez.

“Un periodista de ESPN que me hizo el contacto con Vidal a través de una videollamada, que fue emocionante. No me lo esperaba. Me preguntó acerca de mí y me hizo algunas bromas”, continuó.

"Me llamaron del equipo de Arturo Vidal, Rodelindo Román, que participa en la Segunda División de Chile, pero no se pudo concretar por algunos detalles", añadió después.