El mediocampista del Inter de Milán y la selección chilena, Arturo Vidal, fue generoso al momento de analizar el momento del fútbol nacional y no hizo críticas a la ANFP, aunque reconoce que no le gustaría la figura de un entrenador interino.

Arturo Vidal evade cualquier tipo de conflicto con la ANFP: "No me meto con los dirigentes, no me compete"

La despedida de Arturo Vidal de Chile estuvo lejos de ser la esperada. Sólo un puñado de hinchas acompañaron al mediocampista del Inter de Milán después de que la selección chilena quedara eliminada del Mundial de Qatar 2022, con derrotas consecutivas ante Brasil y Uruguay.

De todas maneras, el King se queda con el respaldo popular. "De verdad que es increíble el cariño que hemos tenido después del partido, se agradece de corazón. Y nada, volver a mi equipo, tratar de ser campéón con el Inter y después descansar y pensar bien", explicó antes de abordar el vuelo a Italia en diálogo con ADN.

En el balance, el jugador no pudo disimular el lamento general. "Alexis estaba triste como todos los jugadores del proceso. Fue duro este golpe, pero nos tenemos que levantar, pensar en el fútbol, ojalá vengan cosas mejores. Han sido años muy lindos, pero también hay dolor por los últimos dos mundiales en que quedamos fuera", reflexionó el de San Joaquín.

Vidal no está de acuerdo con la posibilidad de que Patricio Ormazábal reemplace a Martín Lasarte al mando de la seleción chilena en calidad de interino. "Para mí es una locura, espero que siga el Profe (Martín Lasarte), que la selección pueda pensar bien, que analicen el nuevo proceso y que todo sea para mejor y en beneficio de la selección", agregó el Rey Arturo.

Pero quizás uno de los rasgos más singulares del Vidal post eliminatorias está al momento de repartir culpas. El King, por ejemplo, no quiso referirse a las declaraciones del presidente de la ANFP, Pablo Milad, que criticó al fútbol chileno y a los jugadores de la Roja.

"No me compete, no me meto con los dirigentes. Cada cual tiene que hacer su trabajo. No es el momento para criticar, estoy desmasiado triste para pensar en ello. Sólo queda pensar en mi carrera y en volver cuando tenga que volver a la selección", explicó.

Finalmente, Vidal reconoció que todavía no está definido su futuro en medio de informaciones que anticipan su salida del Inter de Milán y que ponen a Flamengo de Brasil como posible destino.

"Todavía no sé, espero ser campeón con el Inter y depsués ver bien, pensar, quedan dos meses, ya voy a cumplir 35 años, tengo que ver lo mejor para mí y para mi carrera, y ojalá estar en forma para la selección", concluyó el King.

Vidal se reportará este jueves ante el Inter de Milán, que este domingo tiene un desafío de marca mayor, ya que le corresponde visitar a la Juventus por la trigesimoprimera fecha de la liga italiana, con riesgo de caer al cuarto lugar de la tabla.

La selección, en tanto, retomará las acciones en junio, cuando dispute un mínimo de tres partidos amistosos con equipos mundialistas, con un entrenador que todavía no se define.