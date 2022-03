El King se lamentó por la eliminación del Mundial de Qatar 2022, pero dice que va a seguir en la Roja. Además, indica que no cree que sea bueno hacer un cambio de director técnico.

La selección chilena se quedó otra vez sin Mundial, porque cayó ante Uruguay y se acabaron las chances de decir presente en Qatar 2022, porque Perú consiguió el último cupo para el repechaje intercontinental.

Uno de los referentes de la Roja que alzó la voz fue Arturo Vidal, quien dijo que el camarín quedó muy triste por el resultado que los deja en el séptimo lugar de la tabla de posiciones de las eliminatorias.

"Mucha tristeza, era difícil, no dependíamos de nosotros. En el primer tiempo sabíamos los resultados de Perú y Colombia. Termina un proceso muy triste, deberíamos haber tenido otros resultados, el calendario fue súper duro. Nos tocaron dos equipos relajados, clasificados, Uruguay no se vio nunca tan suelto como hoy, si peleábamos los dos quizás era diferente. Hay que tratar de mejorar, pensar bien lo que se hizo bien, mal para que se pueda ir a otro Mundial", analizó en TNT Sports.

"Se le agradece a la gente por el cariño, nos esperaron hasta último minuto, nos aplaudieron, se agradece de corazón. Yo quiero seguir hasta lo que más pueda. La generación dorada era de triunfos, pero hay que asumir que las otras selecciones mejoraron, hemos tenido un desgaste en los últimos años que ha sido duro. Pero la gente lo agradece, tenemos esas dos copas, tenemos que sacar lo bueno, lo malo y esperar nuevos jugadores que nos ayuden. A mí si me llaman, vengo", agregó.

Luego, apoyó el proceso del entrenador uruguayo Martín Lasarte, porque asegura que no está muy seguro si un cambio de estratega sería beneficioso.

"No sé si hay que traer otro entrenador, no lo decido yo. El profe ha hecho un buen trabajo, el cambio de entrenador fue difícil, nos afectó. Hay que ver bien qué hay que mejorar, si sigue será bueno, nos conoce, tendrá tiempo para trabajar. El fútbol chileno debe sacar jugadores a Europa o vamos a caer de nuevo en esto, no alcanza con el peso de los grandes y se notó. Se deben sumar otros talentos, irse a Europa y tener otro roce para que nos ayuden", explicó.

Por último, hizo caer una crítica al balompié criollo, porque pide que se mejore la actividad interna, para así tener más variantes en la Roja.

"Hay que mejorar cadetes, el Campeonato Nacional que está en un nivel muy bajo, no pueden pasar primera ronda en la Libertadores y eso dice mucho", cerró.