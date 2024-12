Universidad de Chile ya empieza a planificar lo que será un 2025 con el retorno a la Copa Libertadores. Por lo mismo en Azul Azul ya se empieza a mover para tener los refuerzos que pidió Gustavo Álvarez. Hasta el momento solo se ha confirmado a Julián Alfaro y se esperan novedades con Javier Altamirano entre otros.

Sin embargo, también existe la opción de que puedan partir sus jóvenes de proyección. El primer caso es Marcelo Morales que jugará en la MLS. Pero no es el único debido a que Lucas Assadi también es seguido desde el viejo continente.

Incluso se habla que la U ya rechazó una oferta del Malmo de Suecia que ascendia a los 1,8 millones de euros por la carta del “10”. El tema es que según Emisora Bullanguera en Azul Azul solo quieren vender hasta el 50% del jugador y quedarse con una parte importante. De momento todas las ofertas por Assadi han implicado la compra del 70 o 80 por cierto de su pase.

Johnny Herrera pide blindar a Lucas Assadi

Ante esta gran cantidad de ofertas, Johnny Herrera sacó la voz y pidió blindar al volante creativo. Al menos mantenerlo una temporada más con Copa Libertadores en el 2025.

Herrera quiere que Assadi explote en la U y el escenario perfecto será la Copa Libertadores.

“Es lo más parecido a Montillo. Si juega contra un equipo de Brasil y va a meter un cambio de frente y la va a romper. Le van a sobrar las ofertas más adelante”, recalcó el samurái azul en Todos Somos Técnicos.

Pero el ex capitán de la U no se quedó ahí y hasta aconsejó a Lucas Assadi sobre los pasos a seguir con su carrera. “Está para triunfar afuera. Le sobran condiciones. Podría hacer Argentina y de ahí Europa. Pero a mi en lo personal me gustaría que hiciera Brasil y luego Europa”, sentenció.

¿Cuánto cuesta Lucas Assadi?

El futbolista de 20 años tiene contrato con Universidad de Chile hasta el 31 de diciembre del 2025. Según Transfermarkt tiene un costo de 3 millones de euros y es uno de los diez jugadores chilenos más caros del campeonato nacional. Cabe consignar que en 2023 llegó a valer cuatro millones de la moneda europea.