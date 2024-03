Más felices que perro con pulgas. Así están los hinchas de Universidad de Chile tras el triunfo ante Colo Colo en el Monumental. El cuadro azul se quedó con el Superclásico 195 y las reacciones del mundo bullanguero no se han hecho esperar.

Son varios los ex jugadores de la Universidad de Chile e hinchas del elenco azul que han salido a analizar la batallada victoria en el Monumental. Nadie esperaba la épica que se le imprimió al triunfo bullanguero.

Dos son los nombres a los que se acercaron los micrófonos de Redgol. El primero, Sandrino Castec, con más de doce años de juego en la U. Luego, Cepillín Olguín importante a fines de los ochenta.

Ambos tienen algo en común. Fueron de los que bajaron a Segunda División para luchar desde los potreros por dejar nuevamente a la U en la categoría máxima del fútbol chileno.

Sandrino Castec

Las idas y vueltas que tuvo a fines de los ochenta no merman la tremenda idolatría que genera Sandrino Castec entre los hinchas azules. El delantero de largo recorrido con la camiseta azul es una voz con autoridad al momento de hablar de Universidad de Chile.

Respecto al Superclásico, el ex delantero de ascendencia croata es claro: “la U ganó con lo justo”. “Hay que resaltar el primer tiempo, donde corrieron los once jugadores, lo que es raro en el fútbol chileno. Después, en el segundo, hubo un bajón normal en este tipo de partidos”, resaltó Castec, quien quiso resaltar a dos jugadores sobre el resto.

“Hay que destacar a Morales. Va a terminar siendo el lateral de la selección chilena. Ha tenido la madurez necesaria para jugar casi un año entero por la U. Después, Fernández estuvo muy bien, es un luchador”, analizó el ídolo azul, quien tuvo una peculiar observación sobre Vidal.

“Creo que Arturo no estaba para jugar. Almirón regaló un poco poniéndolo. Hubo dos mano a mano en los que simplemente no llegó. Hizo mucho por el fútbol chileno, pero a veces si no estás, no estás no más”, profundizó Castec, quien detectó un pequeño problema en el juego del elenco de Álvarez.

“Creo que hubo problemas con los cambios. En los últimos quince minutos la U pude defenderse un poco más, porque Colo Colo ya no tenía mucho. Más allá de eso, creo que el triunfo fue más que merecido”, cerró el crack de los ochenta.

Cristián Olguín

Pese a jugar mayoritariamente en Palestino, Cristián Olguín es un decidido hincha de la U. Tan así, que en los momentos más difíciles del cuadro azul, Cepillín se puso la camiseta del León y no le importó jugar en Segunda.

Olguín contesta el teléfono exultante. “¡Por fin ganamos! Estoy contento, feliz. Tenía mucha fe, porque sabía que Colo Colo venía desgastado”, aseguró el otrora delantero azul.

“Yo creo que la U está yendo de menos a más. Hay que ir paso a paso, como dicen los técnicos, pero está claro que el equipo está mejorando mucho”, aseguró Olguín, quien puso como figura del Superclásico a todo el equipo del Bulla.

“La figura fue el equipo. Fueron muy solidarios, corrieron todos, metieron todos”, señaló, añadiendo que “Álvarez le ganó a Almirón desde la banca”.

“Ahora vienen partidos importantes, contra O’Higgins y Cobreloa. Ahí vamos a tener clara la película de si estamos para el título o no”, concluyó el ex delantero de Universidad de Chile.