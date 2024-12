Dos históricos de la U creen que el gol de Vargas en la final de Copa Libertadores lo alejan más aún del CDA. Un ex crack de La Roja sostiene que aún puede volver.

Eduardo Vargas vivió un dulce y agraz en la final de Copa Libertadores 2024. El chileno marcó el descuento del 2-1 parcial de Atlético Mineiro contra Botafogo, recién ingresado desde el banco, pero después falló lo que pudo ser el empate y su equipo perdió por 3-1.

De todas formas, Túrboman se inscribe con gol en la reciente final de Copa Libertadores, justo cuando aparece más que nunca como anhelo de refuerzo en Universidad de Chile. Los azules creen que es el momento para que Vargas regrese al CDA.

En conversación con Paulo Flores y RedGol, el ex entrenador de la U, César Vaccia manifestó que “metió la ilusión ahí, y después lo tuvo para empatar… Pareciera que se queda en el Mineiro o se va a otro club brasileño. Yo creo que va a tener ofertas, si es que no lo blinda el Mineiro. Se ve muy lejano el regreso del Edu a la U”.

Respecto a su posible permanencia en Brasil, una buena noticia para Ricardo Gareca en la selección chilena, el otrora DT de La Roja sentencia que “el nivel de competencia es mayor en Brasil que acá. Va a tener más ritmo si se queda en Brasil a diferencia si regresa a la U”.

“Lamento” en la U, el Mortero aún cree

Por su parte, el histórico lateral derecho del Chuncho, Cristián Castañeda, expuso que “yo creo que está en edad para rendir mucho aún si regresara a la U, pero las cosas son como son. Depende de él, él tiene la pelota y decidirá dónde va a jugar”.

Uno que no pasó por la U, pero tiene voz autorizada para opinar, es el ex mediocampista nacional, Jorge Aravena, el Mortero de La Roja. A diferencia de los referentes azules, el ex UC cree que Vargas fichará en el Chuncho.

“Si en Brasil lo usan de cambio, su nivel futbolístico no debe ser el mejor, es un hombre de reemplazo solamente. Pero él demuestra su capacidad goleadora, que cuando tiene la oportunidad anota”, sostuvo.

Concluye que “marcó un gol recién entrando, pero después se perdió un par de ocasiones que pudieron darle el título a su equipo. Creo que va a volver a la U. Entre que estén trayendo extranjeros mediocres de 35 años, yo prefiero que venga un chileno que ha sido exitoso”.