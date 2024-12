Eduardo Vargas se transformó en uno de los nombres más comentados. Esto debido a que el seleccionado nacional fue protagonista de la final de la Copa Libertadores. El nacido en Renca ingresó en el complemento y de inmediato anotó el descuento de Atlético Mineiro y que ilusionó con una histórica remontada.

Sin embargo, el destino dijo otra cosa y el ex Universidad de Chile no pudo concretar las otras dos ocasiones de gol que tuvo en el segundo tiempo. Lo que fue aprovechado por Botafogo, que con un hombre menos todo el partido, logró quedarse con el torneo más importante del continente.

Por lo mismo, varios hinchas del Galo cargaron con todo contra Turboman. A través de redes sociales se registraron los principales descargos contra Vargas por su falta de eficacia ante el arco rival y que según ellos le costó el titulo al Mineiro.

¿Qué dijo Eduardo Vargas tras la final de la Copa Libertadores?

Eduardo Vargas decidió enfrentar las críticas tras la final de la Copa Libertadores que perdió Atlético Mineiro ante Botafogo.

“No es fácil ver nuestro sueño pasar ante nuestros ojos. Por favor sepan que di todo de mí y lo dejé todo en ese campo. Buscamos, corrimos, luchamos y desafortunadamente nos faltó suerte”, expresó el goleador frente a los comentarios mala leche en su contra.

“A los que siempre me han apoyado les agradezco mucho. Y a los que me criticaron mucho y siempre me pusieron como el villano, ustedes me hicieron más fuerte y me ayudaron a encontrar a Dios”, agregó el chileno.

El mensaje de Vargas lamentando la derrota del Mineiro

El mensaje de Juliana Peixoto a Eduardo Vargas

Ante este complejo escenario, la pareja de Eduardo Vargas, Juliana Peixoto decidió ocupar sus redes sociales para defender al histórico goleador de la Roja.

La joven que acompañó al chileno en el Estadio Monumental de Buenos Aires no titubeo y recalcó que merece un futuro mejor. Lo que a su vez ilusiona a la U con un posible retorno.

“Estoy orgullosa de lo que siento por ti. No sólo marcaste el único gol del equipo, sino que te esforzaste todo el partido. Eres más que un ganador en Cristo Jesús y mereces ser valorado. Siempre estaré contigo, te amo”, fue la historia que subió a Instagram con una postal de Vargas antes de ingresar a la cancha.