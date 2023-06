Universidad de Chile quedó eliminada de la Copa Chile tras caer con O’Higgins en penales y ahora solo se enfocará en el Campeonato Nacional 2023. Junto con eso, los azules también se complican con la renovación de Luis Casanova.

Mauricio Pellegrino espera poder reforzar su equipo y que no se le vayan grandes figuras como el zaguero central de 30 años, que además es el capitán de la U, pero lo cierto es que ahora su extensión de contrato no está tan asegurada.

Universidad de Chile complica la renovación de Casanova

Fue en el programa Al Aire Libre en Cooperativa donde el periodista Francisco Caneo reveló detalles de la negociación. “En la dirigencia de Azul Azul hay otro tema: renovaciones. Y hay una prioridad: Luis Casanova“, apuntó de entrada.

“Pero ojo”, advierte, y explica que “esa renovación no está tan fácil ni tan segura como se pensaba en Universidad de Chile“. Tras eso, detalla que todo se debe a la intención del zaguero de mejorar su salario.

“El sueldo de Luis Casanova es un sueldo de la media para abajo, y no es una opinión sino que si uno mira la tabla de sueldos así se ve. Él llegó desde Temuco con un sueldo bajo y la U ahora le ofreció un poquito más”, añade.

Tras eso, detalla “no era un sueldo tan alto y ahora él como capitán de la U y líder del plantel quiere mejorar. Y ahí está la cuestión”.

“Esa es la situación que tiene entrampada la renovación de Luis Casanova en la U, es un tema que se puede generar una renovación, pero hoy Casanova es un jugador que queda libre a fin de año”, apunta.

Después, deja en claro que “club no le va a faltar a un capitán de uno de los equipos que menos han goleado en este torneo y que empieza a preocupar al hincha porque más allá de que no vienen refuerzos, los que el hincha siente que se tienen que quedar como Casanova, el mismo Zaldivia u otros más, hoy no estén cerrados”.

“Eso quería la U, no llegar a fin de torneo y cerrar renovaciones como se hacía anteriormente, sino desde antes ya tener asegurada la participación de algunos jugadores que para el cuerpo técnico y la gerencia deportiva se transforman en escenciales. Vamos a ver como avanza esto, pero por ahora está complicada la renovación de Casanova”, cerró.