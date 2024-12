Ex defensa de Cobresal a 30 años del título de la U: “Salas me reconoció que no fue penal”

Este miércoles 18 de diciembre se cumplen 30 años del mítico título de Universidad de Chile de 1994. En esa jornada en El Salvador, los azueles igualaron 1-1 ante Cobresal y pusieron fin a 25 larguísimos años sin consagrase en el futbol chileno.

Uno de los protagonistas de ese logro de los laicos fue Juan Rivera, quien defendiendo la camiseta minera disputó un balón aéreo con Marcelo Salas. Tras el coque el Matador se fue directo al suelo, acción que fue cobrada como penal por el juez Salvador Imperatore.

Pese los reclamos, el árbitro no cambió de parecer y mantuvo su polémica postura. Así fue como a los 78’ Patricio Mardones la mandó a guardar con un potente disparo al centro del arco, anotando un gol que hasta hoy sigue siendo tema de debate.

“Salas magnifica la jugada”

A 30 años de este partido, Juan Rivera recordó lo que fue ese polémico cobro, asegurando en charla con La Tercera que “por supuesto que no fue penal. Fuimos los dos viendo el balón. Veníamos prácticamente en diagonal. Pasó el balón y Marcelo magnifica la jugada”.

“No era para que cayera como cayó. Hasta hoy la gente que ve el fútbol y sabe, dice que no fue penal. O todo lo contrario, también. Yo estoy seguro de que no fue. Por la altura del balón, porque íbamos los dos hacia el arco corriendo. Ahí se produce el roce, pero no es para que cayera y menos cómo cayó. Por eso lo cobraron”, agregó.

En ese sentido, el ex defensor afirmó que ha tenido la oportunidad de conversar con el mismísimo Marcelo Salas sobre esa acción. “Nos hemos encontrado y lo hemos conversado como cuatro veces. Hay una buena relación entre ambos. Entre nosotros, me dice que no fue penal. Me lo ha reconocido. No sé si públicamente lo habrá hecho, pero me lo ha dicho”, declaró.

Para cerrar, Rivera comparó esa jugada con el fútbol de hoy en día, avisando que “con VAR hubiesen revertido el cobro, porque no era penal por ningún lado. No tengo ninguna duda de eso”.

El mítico título de Universidad de Chile

La temporada 1994 quedó marcada por una apasionante lucha por el título entre Universidad de Chile y Universidad Católica. Hasta la última jornada ambos equipos pelearon punto a punto por quedarse con el trofeo, con la U visitando a Cobresal y la UC recibiendo a O’Higgins.

Mientras los cruzados golearon por 5-1 a los rancagüinos en San Carlos de Apoquindo, los azules igualaron 1-1 en el norte para bajar su octava estrella. La U firmaría como campeón con 49 puntos, dejando a la UC segunda con 48 unidades.