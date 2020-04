Beto Acosta y su recuerdo del 94’: “La U no jugaba espectacular como nosotros, pero nos ganó el campeonato”

En el aniversario 83 de Universidad Católica, Alberto Federico Acosta conversó con radio Agricultura sobre sus dos pasos en el club, de las buenas campañas a nivel nacional como internacional y de los recuerdos que tiene de la temporada 94’ y 97’, en la que salieron campeones.

“A medida que pasa el tiempo, uno se va dando cuenta del cariño que me tiene la gente de Católica a mi persona. Para mí eso es un motivo de orgullo, que me tengan entre los grandes ídolos del club. Encontramos un club que no hizo cambiar la vida”, partió mencionando.

Al referirse a la temporada del 94’ señaló que “la Universidad de Chile no jugaba espectacular como nosotros, pero siempre ganaba y nos ganó el campeonato”, agregando que la figura de Marcelo Salas fue clave en ello.

Beto Acosta junto a Gorosito. (FOTO: Archivo)

“Ya se ven los jugadores que tienen peso de elite. Ayudó mucho a la U para conseguir los títulos. Ya se veía que iba a ser uno de los grandes goleadores de Chile y el mundo. Fue una pelea muy entretenida para ser el goleador de ese campeonato. Hubo un buen trato entre nosotros”, destacando que él se convirtió en goleador del torneo chileno.

Luego se refirió a cómo se gestó su llegada a la UC, ya que en 1993 era goleador de Boca Juniors y venía de coronarse campeón de la Copa América con Argentina. “Gorosito me llamó para que viniera a Católica y retomar esa dupla, no lo pensé dos veces y me vine”.

Además, también tuvo palabras para la campaña del 97’, pues en esa temporada se consagran campeones a nivel nacional, pero quedan eliminados en cuartos de final de Copa Libertadores ante Colo Colo.

“La Copa Libertadores del 97’ me dejó un sabor amargo, porque nos elimina Colo Colo en cuartos de final. En ese campeonato éramos dos equipos muy parejos (la UC y CC). Tuvimos la sensación de que pudimos haber ganado esa Copa Libertadores”, expresó.

Finalmente, mencionó que “es un motivo de orgullo que la gente de la UC me tenga como ídolo” y recordó que “a nivel emocionante, el gol que le marqué en el 3-0 del '97 ante Colo Colo lo destaco y a nivel de goles hermosos, el 4-1 ante la Universidad de Chile”, sentenció.