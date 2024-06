Por más presión y concentración que haya en la previa a un partido, siempre hay espacio para soltar tensiones y reirse un rato. Prueba de ello ocurrió minutos antes del juego entre Universidad de Chile y Everton en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

Mientras los azules realizaban el trabajo de precompetencia en la cancha, el periodista Marcelo Díaz, de TNT Sports, realizaba su habitual labor informativa dando a conocer las novedades de ambos equipos, en particular del cuadro de Gustavo Álvarez.

Coincidencia o no, mientras el reportero estaba en su despacho en vivo, el plantel de la U se dirigía rumbo a camarines, para los últimos detalles previos al compromiso, y no tuvieron mejor idea que cruzarse ante las cámaras. Pero no fue lo único.

Durante esos instantes, siempre en tono humorístico, algunos futbolistas no dudaron en acercarse al periodista, uno de ellos el capitán azul Marcelo Díaz, quien le dio un cortito, o también Lucas Assadi, que le dio un pequeño empujón. Todo rivas en la previa.

El toque de Marcelo Díaz al periodista homónimo en Sausalito (Captura)

Lucas Assadi se rie de la broma al periodista de TNT Sports (Captura)

Los jugadores de la U cruzándose en despacho del periodista (Captura)

¿Cuáles son los números de Marcelo Díaz en la U?

Luego de 12 años, Carepato emprendió retorno al equipo que lo vio nacer y que le llenó de gloria, a nivel local e internacional. Actualmente es el capitán y principal referente del Romántico Viajero que se mantiene como líder del Campeonato Nacional.

Sin contar el encuentro en desarrollo ante Everton, Marcelo Díaz ya disputó un total de 1.175 minutos en cancha durante los 14 juegos que registra Universidad de Chile en el torneo, todos ellos como titular, donde registra una asistencia y una tarjeta amarilla.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.