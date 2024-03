La carrera de Cristóbal Campos tuvo un importante giro en las últimas horas. El portero formado en Universidad de Chile, uno de los que mayor proyección parecía tener en la U, jugará en el 2024 en San Antonio Unido, elenco de la Segunda División Profesional.

El arquero de 24 años, quien fue desvinculado por los azules en diciembre del año pasado, jugará en el SAU con el objetivo de ayudar a los lilas al ascenso a la Primera B. En la tercera categoría de nuestro fútbol, Campos tendrá que saber encausar su carrera.

Pese a que a para varios esto podría parecer un retroceso, hay quienes creen que puede ser una buena oportunidad y que, pese a todo, sigue siendo un club de fútbol que confió en darle una oportunidad.

En esa línea está Martín “Tincho” Galvez, quien en charla con RedGol declaró que “Campos debe ser humilde y recordar sus orígenes. Claro, sus orígenes no fueron tan amateur, porque estando en cadetes de la U otra la vivencia. En mi caso personal de jugar en el estadio Azteca del año 88, estar en la U en el 90 y luego pasar a Juventud Puente Alto en Tercera División en el 94, me daba a lo mismo. No era la misma plata, no había las mismas luces, no eran los mismos estadios”.

“El fútbol está por encima de todas esas otras cosas que llegan por añadiduras. Si él anda bien, de seguro algunos lo van a ver y tendrá la posibilidad de ir escalando a otros niveles. Dependerá de él. Lo importante es que esté sano mentalmente y que disfrute de la posibilidad de estar en un nivel competitivo con jugadores de tercera línea”, agregó.

El nombre de Campos se suma a otros potentes fichajes del SAU de cara al 2024, como Ramón Fernández, Roberto Cereceda, Luca Pontigo y Nicolás Maturana. En el puerto el objetivo es ascender y para eso se armaron.

“Ahí tiene nombres de ejemplos en los que él se puede fijar. De haber estado en la alta competencia más años que él, hoy día están prolongando su carrera no solo porque les dan fácilmente unas buenas lucas, sino que porque no les da vergüenza estar en un nivel que no era el que conocieron por muchos años”, concluyó Galvez.

Por su parte Horacio Rivas opinó que “es bueno que vuelva al fútbol. Creo que él como cualquier futbolista se prepara para estar en actividad. Es muy complicado perder un año para él y alejarse después de haber sido titular en la U, perder ese lugar y después terminar saliendo. Alejarse inmediatamente del fútbol era como dar un paso al retiro obligatorio, porque ya si no te contrataron hoy día era difícil que te contrataran después”.

“Llega a un club que hace rato viene metiendo ruido por la seriedad, por ser un club responsable, por las formas que se maneja. San Antonio ha mostrado, siendo de una división inferior, compromiso”, agregó.

Para cerrar, Rivas afirmó que “ahora Campos tiene la responsabilidad de mostrar todo lo que mucha gente siempre pensó. Es un buen jugador que tiene que crecer, que todavía no ha ganado nada, que todavía tiene que mostrar sus condiciones. Por ahí lamentablemente con comentarios que le llegaron le dañaron más que de haberle sacado provecho”.

Los números que dejó Campos en Universidad de Chile

Cristóbal Campos jugó su primer partido como profesional en la U el 11 de febrero del 2020, enfrentando a Internacional de Porto Alegre en el Beira-Rio por la Copa Libertadores. En ese duelo los azules cayeron por 2-0, despidiéndose del torneo continental.

En total, el portero atajó en 53 oportunidades en el arco de la U, recibiendo 60 goles y con 15 encuentros imbatible. Su úlitmo duelo se produjo el 15 de agosto del 2023, en el 1-1 ante Curicó Unido por la fecha 21 del torneo.

