El regreso de Universidad de Chile trae una importante ausencia dentro del camarín azul, luego de la salida por la puerta de atrás del portero Cristóbal Campos.

El club le rescindió contrato, además está en medio de una denuncia por amenazas y violencia psicológica, lo que complicó el panorama para el arquero formado en el club.

Una situación que, en lo deportivo, ha lamentado el camarín de la U, quienes en esta jornada han comenzado con los exámenes médicos y físicos antes de iniciar la pretemporada.

Esto, porque Campos, obviamente, ya no es parte del grupo, donde ahora estarán Cristopher Toselli, además del nuevo arquero, Gabriel Castellón, quien arriba como refuerzo en el mercado de pases.

Ausencia

Uno de los que se refirió al tema de Cristóbal Campos fue su compañero Federico Mateos, quien llegó a una clínica de Santiago para realizar exámenes, aunque alude que todavía está lesionado.

En ese sentido, lamenta la situación y salida del portero que, sólo en lo deportivo, es un golpe para la interna del club por la importancia que tenía el formado en los azules.

“Lo de Cristóbal es triste. A todos nos gustaría lo mejor para él porque para mí es una gran persona”, comentó Mateos.

Eso sí, no se quiso referir al tema de la denuncia, donde asegura que no es una situación donde deban dar una opinión: “No me voy a meter en los temas fuera del club porque no los sé, no los conozco. No hablaré sin saber”.

