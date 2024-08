Más allá de que Marcelo Morales seguramente seguirá sumando minutos de acá al término del Campeonato Nacional, los azules cumplirán ante Coquimbo con la regla sub 21 y dejarán de estar obligados a poner a un juvenil.

Universidad de Chile visita a Coquimbo Unido este sábado, por la fecha 23 del Campeonato Nacional 2024. Los azules buscan mantener la punta y conseguir la cuarta victoria consecutiva en una racha de cinco duelos sin perder, con cuatro triunfos y un empate.

Los azules se ilusionan con mantener la punta y ganar el título en medio de una pelea cerrada con Colo Colo, que incluso ha alcanzado el plano mediático con ataques y respuestas entre albos y azules.

Pero la U tiene otra ventaja sobre Colo Colo: este sábado, de no mediar contratiempos, el plantel dirigido por Gustavo Álvarez cumplirá con el total exigido por la regla del sub 21.

Las bases obligan a completar un total de 1.890 minutos con sub 21 en la cancha, el 70% del Campeonato Nacional. El Chuncho registra hasta ahora 1.861′ y necesita apenas 29′ para completar anticipadamente la regla sub 21.

Tarea hecha de la U, y seguirá sumando

A la tarea de la U han aportado minutos David Retamal, Ignacio Vásquez, Jeison Fuentealba, Lucas Assadi, Renato Cordero y Marcelo Morales. Y este último debería ser titular con contra Coquimbo, como indica la formación tipo de Gustavo Álvarez.

Así las cosas, desde Coquimbo en adelante la U no tendrá la obligación de sumar minutos sub 21 y dejará de ser una preocupación para el técnico azul. De todas formas, claro está, Morales seguirá jugando sí o sí, al menos hasta fin de año, por rendimiento. El lateral izquierdo ve acción en el Chuncho por convicción y no por obligación de la regla.

La U le saca otra pequeña ventaja a Colo Colo en la lucha por el título: la regla sub 21.

Esto es uno de los paralelos azules con Colo Colo. En el Cacique, Jorge Almirón está al debe con los minutos sub 21 y deberá parar el equipo de acá al fin del torneo pensando en sumar de forma obligada minutos de juvenil.

¿Qué pasa si un equipo no cumple los minutos sub 21?

Cabe recordar que los equipos están obligados a cumplir 1.890 minutos de sub 21. De no lograrlo, alcanzar sólo entre 65.1% y el 69.9% de la regla implica multa económica y la pérdida de tres puntos.

Se descontarán seis puntos si la falta se encuentra entre el 60,1% y el 65%, mientras el castigo llegará a nueve unidades en caso que algún club sume menos del 60,1% de los minutos sub 21. La multa económica en todos los casos es de 500 UF.