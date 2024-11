El abogado y director de Azul Azul, José Ramón Correa, explicó la denuncia en el TAS y le mandó un recuerdo a Pablo Milad por no apoyarlos.

Universidad de Chile sacó la voz luego de su fallida apelación en la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina, quienes, en fallo dividido, mantuvieron el rechazo a la denuncia en contra de Colo Colo.

Los azules habían apuntado un desacato del técnico Jorge Almirón, por dar instrucciones cuando estaba suspendido, en el duelo de los albos contra Huachipato, donde adjuntaron videos para probar.

Por lo mismo, han decidido ir al TAS como el último recurso para probar que Colo Colo “hizo trampa” para ganar el torneo, en algo donde también criticaron el “intervencionismo” de Pablo Milad.

Fue el director de Azul Azul y abogado de la concesionaria, José Ramón Correa, quien apuntó al presidente de la ANFP por sus declaraciones y le recordó el caso de Byron Castillo.

José Ramón Correa, abogado y director de Azul Azul.

La U contra Milad

Universidad de Chile realizó una conferencia de prensa donde criticaron abiertamente la postura de Pablo Milad, quien no estuvo a favor de esta denuncia para terminar cuanto antes el Campeonato Nacional.

“Del presidente de la ANFP, Pablo Milad, confunde los roles. En su minuto sostuvo que ganar era en cancha y que no le gustaba lo que estábamos haciendo. Interviene en decisiones de tribunales independientes de la ANFP. Lo de Milad no es el comentario de cualquier persona, es el presidente, se permitió decir su parecer cuando tiene que ser el presidente de todos los clubes. No tengo duda que lo entenderá”, comentó Correa.

En ese sentido, le hizo un recordatorio del caso Byron Castillo, cuando la ANFP se fue con todo para denunciar al jugador de la selección de Ecuador, donde pedía que toda denuncia tenía que llegar hasta el final.

“Lo que sí me sorprende es la mala memoria, porque si uno se meta a Google y busca frases, podrán ver muchas cosas como ‘nosotros tenemos que defender hasta el final’, ‘cualquier presidente así lo haría’. Es como en el caso Byron Castillo, entonces cuando lo afecta que la instituciones funcionen, pero cuando es la U no. No estoy de acuerdo con sus palabras”, detalló.

Revisa sus declaraciones: