U. de Chile se divide por Gustavo Álvarez: “Cuando uno juega bien, quiere ganar”

La situación de U. de Chile en la Liga de Primera tiene molestos a los hinchas, porque nuevamente se están quedando sin el título. Los azules empataron con Deportes La Serena y, con una distancia de 17 puntos con Coquimbo Unido, se despiden del sueño de la remontada.

Más allá del presente en la Copa Sudamericana, donde la U está en semifinales, los fanáticos del Romántico Viajero comienzan a cuestionarse la continuidad de Gustavo Álvarez, renovado hasta 2026 en el club, por otra liga perdida.

Esto es algo que cuestionaron en ESPN. “El análisis de la U es difícil. Una cosa es analizar el momento, que acaba de jugar en el torneo nacional y efectivamente viene en decadencia. Y otro momento es cuando empieza lo internacional, que lo hacen de grandísima forma“, comentó Diego Rivarola.

“Vamos a ver como termina, pero el hincha de la U hay algo que sí ha sentido este año y es que su equipo volvió a competir, volvió a ganar los clásicos y tiene una identidad de juego. Después, que tiene que mejorar, sí. Pero el hincha de la U se siente identificado con Álvarez”, aseguró.

Gustavo Álvarez dejó escapar otro título nacional | Photosport

La división que genera Gustavo Álvarez en U. de Chile

“Yo no entiendo al hincha de la U que está indignado con Álvarez. Me cuesta entender“, comentó Sebastián Esnaola después de la intervención de Diego Rivarola. “Yo tampoco. Me parece injusto, más allá del análisis que uno puede hacer“, complementó Dante Poli.

“Lo que pasa es que si juegas bien, quieres ganar algo“, explicó Rivarola.