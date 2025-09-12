A regañadientes disputará Universidad de Chile la definición de la Supercopa este domingo ante Colo Colo en Santa Laura. Y es que pese a que durante toda la semana buscaron las fórmulas para evitar su disputa, terminaron resignándose.

Junto a lo anterior, se suman las múltiples bajas que tiene en su plantel el técnico Gustavo Álvarez para este encuentro, con las lesiones del volante Israel Poblete, el central Nicolás Ramírez y el delantero argentino Lucas Di Yorio.

Por si todo lo anterior no fuese suficiente, fue en las últimas horas que tras las reuniones de coordinación con la ANFP para la organización de la Supercopa, el plantel de la U recibió una pésima noticia que caló fuerte en los futbolistas.

ver también Dejaron a Clark botado: Posturas en la U por la Supercopa dejan al descubierto distancias entre el plantel y la dirigencia

Pésima noticia recibe la U previo a la Supercopa

Fue el medio partidario Emisora Bullanguera quien dio a conocer esta información, la cual indica que los azules deberán ocupar el camarín sur del Estadio Santa Laura, puesto que en el sorteo formal del trofeo, quedaron como “visitantes”.

A primera vista, esto puede parecer un detalle. Sin embargo, en los hechos, la decisión implica que la U deba ocupar “un vestuario radicalmente más pequeño e incómodo” que el de Colo Colo, quien hará las veces de “local” en la Supercopa.

Para colmo, debido a las obras existentes para la instalación de las torres de iluminación en el recinto de Independencia, el plantel azul deberá “pasar entre toda la gente que esté en Marquesina para llegar a los camarínes”.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

¿Cuándo se disputa este trofeo?

La edición 2025 de la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile se disputará este domingo 14 de septiembre a partir de las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.