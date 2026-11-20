Los azules se impusieron a los albos por el paso a las semifinales, donde estuvo Vidal y Vozinha como público en la Ruca.

Universidad de Chile vuelve a ganar en el Superclásico en el estadio Monumental, esta vez en una victoria por un marcador de 2-1 ante Colo Colo, por lo cuartos de final de la Sub 18.

Un duelo donde el plantel campeón de los albos estuvo mirando al borde de la cancha, donde se pudo ver a Arturo Vidal y Vozinha siguiendo atentamente el encuentro, donde Colo Colo no pudo con la remontada.

Los azules fueron hasta la cancha de los albos para abrochar su paso a las semifinales del torneo, donde uno de los goles claves lo marcó uno que está en el plantel de Fernando Gago.

La U celebró en dos oportunidades, primero con un tanto de Santiago Martín en el primer tiempo, mientras que en el complemento marcó de penal Jhon Cortes para la clasificación.

Tweet placeholder

La U gana con Vidal como público en el Superclásico

Los azules tuvieron que ir hasta el estadio Monumental para enfrentar un nuevo Superclásico contra Colo Colo, esta vez para definir el paso a las semifinales del torneo Sub 18.

En el primer tiempo Santiago Martin aprovechó una contra del cuadro bullanguero, de manera de definir con un tiro cruzado para marcar el 1-0 en el Monumental.

En el segundo tiempo, uno que fue subido al primer equipo por Paqui Meneghini, pero después sin sumar mucho con Gago tras una lesión, Jhon Cortes apareció para marcar de penal, tras una falta que le convirtieron a Santiago Martín.

El descuento para los albos fue anotado por Franco Garrido, con una volea dentro del área de los azules, pero no les alcanzó para la remontada en su casa.

Mira los goles: