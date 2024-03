Universidad de Chile sigue adelante luego de la histórica victoria sobre Colo Colo en el Superclásico en el estadio Monumental, donde ahora se mentaliza en el choque ante O’Higgins por el Campeonato Nacional.

Si bien es una victoria muy importante para el ánimo de todo el plantel, donde recién comienza la temporada, el técnico Gustavo Álvarez no quiere carga a su camarín con la presión de ser candidatos al título.

Más allá de que los hinchas comiencen hablar de la situación, luego de matar la mala racha en el Monumental tras 23 años, el entrenador pide calma a sus dirigidos.

“La ilusión del hincha la entiendo y es normal que se llene de expectativas. Después lo conveniente siempre es mirar el próximo escalón, como si el torneo fuera una escalera, para llegar a la cima hay que ver el siguiente paso y eso da seguridad”, comentó Álvarez.

El mensaje del DT

Para el técnico argentino la mente de los jugadores de Universidad de Chile sólo debe tener en mente el partido que viene y no pensar a futuro, donde se pueden marear con la presión.

“Ganador no es el que gana si no el que siempre quiere ganar, es un tema mentalidad y no de resultado. Mas allá de ganar, es querer seguir ganando, eso es domingo a domingo. Aspiramos siempre a ganar multiplicándolo por 30”, explicó.

“Ese es mi mensaje. A los jugadores les digo que el pasado no se puede remediar y si miramos mucho fututo es ansiedad, entonces nos enfocamos en el logro y no en el partido, O’Higgins es lo único que tenemos en horizonte”, precisó.

Por lo mismo, deja en claro que no tuvieron una semana distinta la del Superclásico, donde ahora toman como que ganaron tres puntos y no dan una connotación especial.

“La semana fue normal. Nosotros el domingo conseguimos tres puntos, nos instalamos a un punto del primero con un partido menos y el lunes comenzamos a trabajar en O’Higgins. No tuvimos nada especial en la semana. Miramos mucho a O’Higgins en vez de para atrás por la victoria del domingo”, finalizó.

