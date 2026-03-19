Universidad de Chile se ha visto muy disminuida en la primera parte de la temporada 2026, luego de una lista de lesionados que afectan el normal funcionamiento.

Ahora es el técnico interino Jhon Valladares quien se ha complicado con este problema, donde ha debido mover su formación titular por los inconvenientes físicos.

En ese sentido, en la U han buscado un responsable para este drama, donde aseguran que hay un condicionante que es claro a la hora de encontrar una respuesta.

Todo tiene que ver con el estado de la cancha del Estadio Nacional, como uno de los factores más relevantes que han afectado a un importante grupo de jugadores de la U.

Los recitales en el Nacional le pasan la cuenta a la U. Foto: Andrés Pina/Photosport

La cancha del Nacional en la mira de la U

Así también lo explica la radio ADN, donde dejan sobre la mesa la situación que pasa con los jugadores de Universidad de Chile que los ha llevado a importantes lesiones.

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“Si bien el césped híbrido del recinto de Ñuñoa es uno de los más trabajados de Chile, actualmente no se encuentra en buenas condiciones, apuntando directamente a que está blando”, explican.

“En estos momentos, se encuentran de baja Octavio Rivero (sinovitis de rodilla derecha), Matías Zaldivia (desgarro de bíceps femoral), Charles Aránguiz (desgarro de bíceps femoral), Lucas Assadi (esguince de tobillo alto), Bianneider Tamayo (desgarro en el psoas) y Diego Vargas (edema óseo en el pubis)”, detallan.

Por lo mismo, miran con atención lo que pasa con la actualidad de la cancha del Estadio Nacional, donde son varios jugadores los que han reclamado con su actual momento.

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