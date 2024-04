Universidad de Chile celebra con creces. El triunfo ante Unión Española dejó a todos los hinchas azules contentos y nada les borrará la sonrisa esta semana… ¿o quizás sí?

Se llama Alberto Jesús López y se le conoce como Trovador del Gol. Un error suyo es, precisamente, lo que puede tener con cierto amargor a algunos aficionados del Bulla.

Sucedió cuando estaba dando por cerrado el partido de la U ante Unión Española. Al Trovador se le salió un “Universidad de Chiste” que pronto se viralizó e hizo estallar la furia azul.

Sin embargo, el relator se deshizo en disculpas y señaló el hecho como un simple lapsus, como algo sin intención. En conversación con Redgol volvió a pedir perdón y señaló el especial cariño que tiene por la U.

Especial cariño

“Fue algo completamente involuntario”. Así partió diciendo Alberto Jesús López, quien, además, señaló que siente una especial afinidad con Universidad de Chile.

“Particularmente a la U le tengo mucho afecto. Me ha tocado relatar hitos importantes para el Romántico Viajero, como la final de la Copa Sudamericana el 2011. Así que nada más que respeto por el pueblo azul”, enfatizó el relator deportivo.

“Los hinchas de Universidad de Chile han recepcionado bastante bien mis disculpas. Nunca hubo una intención de mofa, de burla, sino que por el contrario, siento mucho afecto por esa institución”, comentó el Trovador del gol.

“Esto no condiciona el tema de relatar partidos de Universidad de Chile. He estado en campañas imborrables de la U y la gente siempre me ha tirado buena onda. Ir a relatar al estadio cuando juega el Romántico Viajero es inspirador, porque está casi siempre lleno. A mí me da mucho gusto relatar a un equipo con una hinchada tan grande”, concluyó el Trovador.