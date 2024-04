El triunfo de Universidad de Chile por 1-0 ante Unión Española en el Campeonato Nacional hizo celebrar a todos los hinchas azules, pero hay una situación que todavía sigue dando vueltas en los oídos bullangueros

En plena transmisión de la radio ADN, Alberto Jesús López, el Trovador del gol, tuvo un lapsus, donde confundió el nombre del equipo azul, donde comentó que era “Universidad de Chiste”.

Un video que se viralizó de inmediato por las plataformas digitales, donde todos quedaron con la misma cara de asombro que pusieron Danilo Díaz y Leonardo Burgueño en ese momento.

Por lo mismo, el apuntado quiso dar su versión de los hechos en “Los Tenores de ADN”, donde salió a poner la cara para pedir las disculpas por lo sucedido en el estadio Santa Laura.

¿Qué paso con su relato?

“Gracias al equipo por el apoyo, a la gente por la buena onda, a los que me escriben en redes sociales, porque saben y entienden que puede pasar esto, este lapsus. Otros me piden que de una explicación y otros que no me perdonan”, comenzó López, mientras el controlador de radio le ponía el audio de Popín…

“Relatando este partido entre Unión Española y el líder del campeonato, el mejor equipo del fútbol chileno en la actualidad, Universidad de Chile. Estaba en éxtasis, allá arriba, me pueden entender, con pulsaciones a mil. Había sido un mal día. No me doy cuenta y puede ocurrir. Le ha pasado a varios colegas”, detalló.

Fue el momento en que aseguró que se le confundieron palabras, con un día que tuvo muchas emociones, donde no se doy cuenta de lo que había dicho cuando estaba en plena transmisión.

“Uno quiere dar la explicación técnica, pero uno atina a decir que fue un lapsus. No fue para nada premeditado ni una broma. Menos una falta de respeto. Tengo mucho cariño a todos los equipos de Chile y en especial a la U, que me toca relatar todos los fines de semana. Puedo decir que no me di cuenta, Danilo Díaz y Leo Burgueño que salen en el video, me miran y yo no me percato”, expresó.

“Se me cruza la palabra. Fue un mal día. Vengo de un evento de Viña del Mar con muchos pequeños, y cuando quise encender el vehículo y no me parte. Me revisaron batería y me hicieron puente. Llego a Santiago, le digo a Leo Mora, nuestro reportero de la U, que me pase a buscar, como buen samaritano, y me va a buscar. Avanzamos dos kilómetros y quedamos en panne. Sonó la caja de cambios, terrible”, profundizó.

Las disculpas

Alberto Jesús López confirmó que en la jornada del lunes se comunicó con directivos de la empresa Azul Azul para dar las correspondientes disculpas, para explica la situación.

Misma cosa que realizó en sus redes sociales, donde compartió un mensaje para todo el mundo bullanguero por el lamentable error, donde confirma que fue un lapsus y que no hubo intención de una broma

Con esto, quiso cerrar una jornada que tuvo bastante polémica por su desafortunada frase, pero que asegura que recibió mucho cariño de los hinchas luego de reconocer que fue un error.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.