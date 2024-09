En Universidad de Chile todo es alegría por estos días. No solo festejan el liderato, sino que también un importante récord de Gabriel Castellón. Por esta razón, hasta Sergio Superman Vargas salió a felicitarlo.

El meta formado en Santiago Wanderers llegó en el triunfo frente a Palestino a 669 minutos sin recibir goles, superando los 626 del propio Superman y los 622 de Johnny Herrera como los arqueros de la U que más tiempo estuviron sin recibir goles por el Campeonato Nacional. El propio Vargas salió a halagarlo.

“No es fácil llegar al arco de la U y adaptarse, y jugar con la presión que existe, con las exigencias que hay, a poder ganar, que el arquero no se puede equivocar, y ser muy efectivo. El proceso que estaba viviendo, que era un proceso de adaptación, era acorde a la situación. No esperaba que fuera figura en todos los partidos“, explicó el argentino a Radio Cooperativa.

Palito a Johnny Herrera

Lejos de molestarse porque le quitaran su registro, Vargas señaló que nunca le tomó importancia y que hay otras cosas de mayor relevancia. “Más importante que lograr una marca era conseguir el campeonato, que era lo que apuntábamos”, comentó.

Castellón no tuvo un inicio fácil en la U, en el cual fue señal de crítica por no tener experiencia previa en clubes grandes. Uno de los que cargó contra el meta de 31 años fue Johnny Herrera en su rol de comentarista. Vargas, sin nombrarlo, recordó los cuestionamientos de Sámurai Azul.

“Había gente que decía que era muy cuestionado, lo criticaban, incluso exarqueros, pero ahí se sabe quien sabe de fútbol y quien no“, lanzó Superman Vargas.

La eterna rivalidad de Vargas y Herrera

Desde el último periodo de Vargas en el arco azul, se generó una fuerte rivalidad con Herrera. A lo largo de los años han vivido varias polémicas, incluso por la eterna discusión de quién es el mejor arquero de Universidad de Chile en la historia.